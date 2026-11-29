تصدرت الفنانة التركية آيتشا آيشان توران حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات إنسانية لها كشفت خلالها عن تفاصيل من نشأتها وعلاقتها بوالدها، والدور الكبير الذي لعبه في تربيتها وتكوين شخصيتها، معربة عن امتنانها لما تعلمته منه منذ طفولتها.

وأكدت آيتشا آيشان توران أن والدها كان رجلاً متديناً، وحرص على تنشئتها وفق المبادئ والقيم الدينية، وكان مهتماً بتحفيظها القرآن الكريم منذ صغرها، وهو ما ترك أثراً عميقاً في حياتها.

وقالت آيتشا آيشان توران إن حفظ القرآن الكريم هو أجمل شيء تعلمته في حياتها، معبرة عن اعتزازها بهذه التجربة التي ارتبطت بطفولتها وبالدور الذي أداه والدها في تعليمها وتربيتها.

وأضافت تصريحات الفنانة التركية جانباً إنسانياً إلى صورتها أمام الجمهور، إذ كشفت عن تقديرها الكبير لما غرسه والدها بداخلها من قيم ومبادئ، مؤكدة بشكل غير مباشر أن أثر التربية والنشأة يظل ملازماً للإنسان مهما تغيرت مراحل حياته.

ولاقت تصريحات آيتشا آيشان توران تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بحديثها عن والدها واعتزازها بتعليم القرآن الكريم، كما أثنوا على تقديرها لدور الأسرة في بناء شخصية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم منذ الصغر.

وتُعد آيتشا آيشان توران من الوجوه المعروفة في الدراما التركية، وحققت حضوراً جماهيرياً من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال التلفزيونية، إلا أن تصريحاتها الأخيرة كشفت جانباً مختلفاً من حياتها، بعيداً عن الشهرة والأضواء، وهو الجانب المرتبط بنشأتها وأسرتها والقيم التي تعتز بها.