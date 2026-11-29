أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي، اليوم الأحد، موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية، داعياً إلى توحيد الجهود البرلمانية العربية والإسلامية وتفعيل آليات المساءلة الدولية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأن هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والبرلمانات في مواجهة الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وما يقدمه من تضحيات دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه الوطنية".

وأكد البيان، أن "تضامن العراق مع فلسطين يمثل التزاماً وطنياً وتاريخياً، تجسّده مواقفه السياسية والتشريعية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها قانون تجريم التطبيع، والرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق أبنائها، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا البيان إلى "توحيد الجهود البرلمانية العربية والإسلامية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين"، مشدداً على أن "تحقيق الاستقرار في المنطقة يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال وإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة".