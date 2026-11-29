أفاد تقرير اقتصادي متخصص، بأن تداولات الذهب أغلقت خلال نهاية الأسبوع الماضي عند 3653 دولارا للأونصة ليحقق الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 3.2% بعد موجة تراجعات حادة خلال الأسبوع السابق عليه دفعته إلى تسجيل أعمق خسارة أسبوعية له منذ نحو ثمانية أشهر.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم /الأحد/ - أن هذا التعافي للذهب جاء مدعوما بعودة عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة وتحسن الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الآسيوية إلى جانب تراجع الضغوط البيعية مؤقتا نتيجة هدوء التداولات في الأسواق الأمريكية خلال عطلة عيد الشكر.

ولفت إلى أن مكاسب الذهب ظلت محدودة رغم استعادة جزء من خسائره بفعل استمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة بالتزامن مع تصاعد التوقعات بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وبين التقرير أن تداولات الذهب خلال الأسبوع الماضي شهدت تقلبات ملحوظة إذ ارتفعت الأسعار خلال إحدى الجلسات بنحو 3% قبل أن تقلص جزءا من مكاسبها في ظل استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين وإعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية.

وأشارت "دار السبائك" في تقريرها إلى أن هذا الأداء يعكس محاولة المعدن الأصفر بناء قاعدة سعرية جديدة بعد موجة التصحيح الأخيرة وسط تباين العوامل المؤثرة بين تحسن الطلب الاستثماري والفعلي من جهة واستمرار الضغوط النقدية من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن توقعات السياسة النقدية الأمريكية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد اتجاه الذهب خلال المرحلة الحالية خصوصا مع استمرار الضغوط التضخمية وقوة مؤشرات النشاط الاقتصادي الأمريكي.

وأضاف أن بيانات التضخم الأخيرة عززت التوقعات بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وبين أن هذه التوقعات تشكل تحديا أمام الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا إذ تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس وتعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد وخصوصا السندات الحكومية الأمريكية.

ووفقا للتقرير، فإن ظهور مؤشرات على تراجع التضخم أو تباطؤ النشاط الاقتصادي قد يعيد في المقابل تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار الفائدة ويمنح الذهب فرصة لاستعادة زخمه الصعودي.

وذكر تقرير "دار السبائك" أن العلاقة بين الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة تظل من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب إذ بقي مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته خلال نحو 22 شهرا مدعوما بمتانة البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع التوقعات بشأن تخفيف السياسة النقدية، مضيفا أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية شهدت ارتفاعات ملحوظة مما زاد الضغوط على المعدن الأصفر وحد من قدرته على الاحتفاظ بكامل مكاسبه.

وبين أن التطورات الأخيرة أظهرت في المقابل أن الطلب الفعلي لا يزال يشكل عاملا داعما مهما للأسعار خصوصا مع استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من التقلبات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن تراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما صاحبه من اضطرابات في الأسواق المالية دفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم توزيع أصولهم ومستويات المخاطر في محافظهم.

ولفت التقرير إلى أن الأسواق الآسيوية أظهرت تحسنا ملحوظا في مشتريات الذهب خلال الأسبوع الماضي إذ ارتفع الإقبال على المشغولات الذهبية والاستثمارات في الهند بالتزامن مع استمرار قوة مشتريات التجزئة في الصين ما ساهم في بقاء العلاوات السعرية المحلية عند مستويات مرتفعة.

وأوضح أن هذه التطورات تكتسب أهمية خاصة في ظل الدور الكبير الذي تؤديه الصين والهند في تحديد مستويات الطلب الفعلي العالمي إذ يمكن لاستمرار تحسن المشتريات في هذين السوقين أن يوفر دعما إضافيا للأسعار ويخفف تأثير الضغوط المرتبطة بارتفاع الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الفضة شهدت بدورها تحركات قوية خلال الأسبوع الماضي محققة ارتفاعات قاربت 10% خلال بعض مراحل التداول في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه المعادن النفيسة وعودة عمليات الشراء بعد موجة التراجعات السابقة، مضيفا أن استمرار تحسن التوقعات بشأن النشاط الصناعي العالمي قد يمنح الفضة دعما إضافيا رغم استمرار تأثرها بتقلبات الدولار وعوائد السندات الأمريكية.

وذكر تقرير "دار السبائك" أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع الجديد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية في مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية وبيانات فرص العمل ومؤشرات مديري المشتريات الصناعي والخدمي إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك.

وبين أن هذه البيانات ستكون مهمة في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة إذ قد تؤدي النتائج القوية إلى دعم الدولار وعوائد السندات وزيادة الضغوط على الذهب فيما قد تمنح البيانات الضعيفة المعدن الأصفر فرصة لمواصلة التعافي.

وأوضح أن الأسواق ستتابع عالميا بيانات مؤشرات مديري المشتريات الرسمية والخاصة في الصين والتي ستوفر مؤشرات جديدة بشأن أداء القطاع الصناعي ومستويات الطلب المحلي إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في اليابان وقرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي.

وقال التقرير إن التطورات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستبقى ضمن دائرة الاهتمام خصوصا مع ترقب شهادة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا أمام الكونجرس الأمريكي في ظل استمرار الجدل بشأن حجم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

وبين أن عودة الاستقرار إلى أسهم التكنولوجيا قد تخفف من تقلبات الأسواق وتقلل الحاجة إلى تسييل المراكز الاستثمارية مما قد ينعكس إيجابا على تدفقات الاستثمار في المعادن الثمينة.

وأضاف أن التطورات الجيوسياسية ومخاطر إمدادات الطاقة والملاحة البحرية ستظل من العوامل التي تستحق المتابعة نظرا إلى تأثيرها المباشر في أسواق النفط وتوقعات التضخم العالمية.

ورأى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر التضخمية وحالة عدم اليقين، لكنه قد يؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الضغوط على البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ما يجعل تأثير هذه التطورات على المعدن الأصفر مزدوجا.

وفيما يتعلق بالسوق الكويتية، أشار التقرير إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل حوالي 36.94 دينار كويتي بينما سجل سعر الجرام من عيار 22 حوالي 33.86 دينار كويتي وسجل عيار 21 حوالي 32.32 دينار كويتي، فيما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 509 دنانير كويتية.