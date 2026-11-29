أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية إجراء تقييم شامل لأداء منظومة الري خلال الموسم الصيفي، والاستفادة من نتائج هذا التقييم في تطوير أساليب إدارة وتشغيل المنظومة، ورفع كفاءة توزيع المياه، بما يضمن استيفاء جميع الاحتياجات المائية للمنتفعين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تقييم الموقف المائي وأداء المنظومة المائية بنطاق الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية المنقضي، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الجاري عقدها مع جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات في هذا الشأن.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما نفذته الإدارة المركزية والإدارات التابعة لها من أعمال تطهير للترع والمصارف بمحافظة الاسكندرية، وأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين تحت إشراف وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، فضلًا عن أعمال صيانة محطات الرفع ومحطات الخلط الوسيط بنطاق المحافظة، وإحلال وتجديد عدد من الكباري والسحارات، وتنفيذ مشروعات الصرف المغطى، ومردود جميع هذه الأعمال على انتظام توفير المياه اللازمة للزراعات بالكميات والنوعية المطلوبتين.

وتناول الاجتماع مراجعة التصرفات والمناسيب خلال الموسم، إلى جانب استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها ميدانيًا، والتعامل مع التحديات التي ظهرت خلال فترات زيادة الطلب على المياه، واستعراض الجهود التي بذلتها إدارات الري بنطاق المحافظة، ونجاحها في التعامل مع النقاط الساخنة والشكاوى التي ظهرت خلال الموسم.

وقد وجه الدكتور سويلم بتركيز جهود مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتوجيه المائي، والمركز القومي لبحوث المياه، على تطوير عملية توزيع المياه بزمام ترعتي النصر والبستان، كما وجه بإجراء معاينة لحالة البوابات الواقعة على ترعة النوبارية، ودراسة تركيب نقاط تليمتري على الترعة حال الحاجة لذلك.

كما وجه الوزير باستمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بالأراضي الرملية التي تروي بالغمر، مع مواصلة مجهودات إدارة التوجيه المائي بالمنطقة فيما يخص تشجيع المزارعين بهذه الأراضي على التحول للري الحديث، وعرض المكاسب التي تعود على المزارعين أنفسهم من هذا التحول.

فيما طلب سويلم سرعة تنفيذ اعمال الصيانة المطلوبة بمحطات النصر خلال 20 يوما، ومحطة مريوط 2، ومحطة الطابية الجديدة، وتركيب ونش أعشاب بمحطة الحارس القديمة، وإعادة تأهيل صناديق التروس والمحركات بمحطات البستان، وتركيب شبك الأعشاب أمام محطات البستان لمنع وصول المخلفات لداخل المحطات والتأثير سلبا على وحدات الرفع.

فيما وجه الدكتور سويلم بسرعة إدراج عقود تطهيرات الترع الجديدة على منظومة متابعة التطهيرات خلال أسبوع من الآن، مع إجراء تقييم دقيق لمستوى المقاولين القائمين على تنفيذ أعمال التطهيرات، ورفع معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى، وتعزيز الاستفادة من الكوادر البشرية بالإدارات التابعة للوزارة بنطاق محافظة الإسكندرية.