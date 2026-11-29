طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن المدنيين بإخلاء ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، محذراً من التواجد في محيط الميناء، وداعياً إلى الابتعاد عن الموقع حفاظاً على سلامتهم، وذلك وفقا لنبا عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ويأتي التحذير في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه التطورات المقبلة بشأن الميناء الواقع على ساحل البحر الأحمر.

استهدفتا مديرية المخا

أفادت وسائل إعلام تابعة للفصائل اليمنية، اليوم الأحد، بتنفيذ غارتين جويتين استهدفتا مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز، غربي اليمن.