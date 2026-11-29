سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية مستويات متفاوتة أمام الجنيه ، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار العملات اليوم الأحد 29-11-2026، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي نحو 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

جاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث ارتفاع السعر، إذ سجل الدولار 54.85 جنيه للشراء، و54.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل اليورو 60.089 جنيه للشراء و60.252 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 177.281 جنيه للشراء و177.788 جنيه للبيع.

الريال السعودي

بينما سجل الريال السعودي 14.610 جنيه للشراء و14.640 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

وسجل الدرهم الإماراتي 14.911 جنيه للشراء و14.951 جنيه للبيع.