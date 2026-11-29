استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته جراء قصف استهدف محيط جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابات التي لحقت به جراء القصف، الذي استهدف محيط الجامعة، دون ورود تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الهجوم أو وقوع إصابات أخرى.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، مع تواصل القصف والاستهدافات الإسرائيلية في عدد من المناطق، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم معاناة السكان، الذين يواجهون ظروفًا معيشية وصحية بالغة الصعوبة.