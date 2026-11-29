أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن التطور المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي يفرض ضرورة تأهيل العنصر البشري ليكون قادرًا على التعامل مع الكم الهائل من البيانات والمعلومات التي توفرها الأنظمة الذكية، وفهم مخرجاتها وتحليلها والاستفادة منها بصورة صحيحة.

وقال محمد عزام، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا طرفًا رئيسيًا في مختلف مجالات الحياة، ولم يعد دورهما مقتصرًا على تقديم المعلومات أو تسهيل أداء المهام، بل امتد ليشمل المشاركة في تحليل البدائل ودعم صناعة القرار، بالتعاون مع العنصر البشري الذي يظل عنصرًا أساسيًا في التقييم والتوجيه واتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يجب أن تقوم على التكامل، بحيث تسهم التكنولوجيا في توفير المعلومات والتحليلات الدقيقة، بينما يمتلك الإنسان القدرة على فهم السياق وتقدير النتائج وتحمل مسؤولية القرار.

وتابع أن البنية المعلوماتية تمثل أحد أضعف الحلقات في المنظومة الرقمية، وهو ما يستدعي الاهتمام بتطويرها وتعزيز كفاءتها، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بنية معلوماتية قوية

وأكد أن نجاح التحول الرقمي لا يتحقق بمجرد امتلاك أحدث التقنيات، وإنما يتطلب بنية معلوماتية قوية، وعنصرًا بشريًا مؤهلًا، وقدرة حقيقية على إدارة البيانات وتوظيفها في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.