تلقى نادي الزمالك ضربة موجعة بعد التأكد من غياب محمد السيد لاعب خط الوسط عن مباراتي مولودية الجزائر بالكونفدرالية والمصري في الدوري ، بسبب استمرار شعوره بشكوى بسيطة في قدمه.

ويحتاج محمد السيد من أسبوع إلى 10 أيام قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل حرص الجهاز الطبي على عدم التعجل في عودته، خاصة أن الإصابة كانت قوية وحدثت في نفس موضع الإصابة القديمة، لتجنب تجددها.

الزمالك يسافر إلى الجزائر بطائرة عادية لمواجهة المولودية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف بعثة الفريق الأول لكرة القدم من السفر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق لن يسافر على متن طائرة خاصة، وسيكون السفر من خلال رحلة طيران عادية.

وأوضح المصدر أن ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، تكفل بمصاريف رحلة الفريق إلى الجزائر، والتي اقتربت تكلفتها من مليون ونصف مليون جنيه، في إطار دعمه للنادي خلال الفترة الحالية، ومساندته للفريق قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة.

وأضاف أن شركة السياحة الراعية لنادي الزمالك رفضت حجز رحلة السفر إلى الجزائر، بسبب المديونيات المالية المتأخرة المستحقة على القلعة البيضاء، وهو ما دفع ممدوح عباس إلى التدخل وتحمل تكاليف الرحلة، لضمان انتظام ترتيبات سفر البعثة في الموعد المحدد.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في مواجهة الإدارة العديد من الصعوبات المتعلقة بالالتزامات المالية والتعاقدات المختلفة.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.