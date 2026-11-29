​حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اعتباراً من غدٍ الاثنين 30 نوفمبر 2026 وتستمر حتى نهاية الأسبوع، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية على مدار الأيام المقبلة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

​ويأتي هذا التغير الجوي بعد أجواء خريفية مستقرة نسبياً تشهدها البلاد اليوم الأحد 29 نوفمبر، والتي تمهد لبداية تأثر البلاد بمنخفض جوي يغير خريطة الطقس على أغلب الأنحاء.

​أولاً: حالة الطقس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026

و​يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، بينما يتحول إلى مائل للبرودة فبارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

​أبرز الظواهر الجوية اليوم:

​شبورة مائية كثيفة: تكونت في الصباح الباكر (من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المحاور.

​فرص أمطار خفيفة: تشهد البلاد فرصاً لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 40% تقريباً) على فترات متقطعة بمناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، على أن تمتد ليلاً لتكون متوسطة أحياناً على السلوم ومطروح.

​نشاط الرياح: تنشط الرياح على جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد (السلوم وصحراء مطروح).

​درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

​القاهرة الكبرى: العظمى 24 درجة – الصغرى 14 درجة.

​الإسكندرية: العظمى 24 درجة – الصغرى 16 درجة.

​مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 14 درجة.

​شرم الشيخ: العظمى 30 درجة – الصغرى 21 درجة.

​أسيوط: العظمى 27 درجة – الصغرى 12 درجة.

​الأقصر وأسوان: العظمى 31 إلى 32 درجة – الصغرى 17 إلى 19 درجة.

​ثانياً: تفاصيل الانقلاب الجوي وحالة الطقس غداً الاثنين 30 نوفمبر وحتى نهاية الأسبوع

و​كشفت خرائط التنبؤات الجوية التابعة لهيئة الأرصاد عن بدء حالة عدم الاستقرار اعتباراً من غدٍ الاثنين 30 نوفمبر، لتستمر حتى الخميس 3 ديسمبر 2026، وتتمثل أبرز ملامحها في التالي:

​انخفاض تدريجي وملحوظ في الحرارة: تبدأ درجات الحرارة في التراجع التدريجي اعتباراً من غدٍ الاثنين (حيث تسجل العظمى في القاهرة نحو 22 درجة والصغرى 14 درجة)، ويستمر الانخفاض بقيم إجمالية تصل إلى 6 درجات مئوية خلال منتصف ونهاية الأسبوع لتسجل العظمى في القاهرة أقل من 20 درجة مئوية، مع أجواء شديدة البرودة ليلاً خاصة في المدن الجديدة وشمال الصعيد.

​أمطار متفاوتة الشدة: تمتد فرص سقوط الأمطار المتفاوتة الشدة اعتباراً من الاثنين لتشمل مناطق متفرقة من شمال البلاد (السواحل الشمالية والوجه البحري) وسيناء على فترات متقطعة.

​نشاط الرياح واضطراب الملاحة: تنشط الرياح على فترات متقطعة في عدة مناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما يؤدي نشاطها إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

​نصائح الأرصاد للمواطنين

و​دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى عدم الانخداع بالاستقرار المؤقت في ساعات النهار، وضرورة البدء في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات أثناء نشاط الرياح وسقوط الأمطار، مع توخي الحذر التام أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية الصباحية.