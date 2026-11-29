أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" بوجود اجتماع بين آيزنكوت ونتنياهو في مقر وزارة الدفاع لبحث سبل تشكيل حكومة وحدة.

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتنازل عن رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى لصالح منافسه السياسي غادي آيزنكوت، ضمن مقترح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم على مبدأ التناوب على رئاسة الوزراء، في محاولة للتوصل إلى صيغة تنهي أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.



تتعلق بأمن إسرائيل

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو يدرس إعلان استعداده لتولي رئاسة الحكومة في المرحلة الثانية من اتفاق التناوب، على أن يتولى آيزنكوت المنصب أولًا، مشيرة إلى أن نتنياهو قد يقدم الخطوة باعتبارها ضرورة تتعلق بأمن إسرائيل.