أكد سفير غانا لدى مصر جوستيس سولومون كروانتي، أن منتدى "الأهرام إبدو " الاقتصادي الإفريقي يكتسب أهمية كبيرة لبناء شراكات اقتصادية أوسع وتحقيق التكامل بين دول القارة.

وقال السفير كروانتي ـ في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم /الأحد/ ـ إن منتدى "الأهرام إبدو" يجمع صناع السياسات والأكاديميين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء القارة الإفريقية في مصر؛ لبحث أفضل السبل التي تمكن إفريقيا من الاستفادة من مواردها الطبيعية.

وأضاف أن قارة إفريقيا - التي تزخر بثروات وموارد هائلة سواء الموادر المادية أو البشرية - لم تتمكن حتى الآن من تحقيق الاستفادة القصوى منها.

يذكر أن فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الإفريقي - الذي تنظمه جريدة "الأهرام إبدو " - انطلقت أمس /السبت/ تحت شعار "الاستثمار ـ التصنيع ـ الابتكار ..بناء إفريقيا الغد"، وذلك بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين؛ لبحث فرص التعاون ومواجهة التحديات الاقتصادية.