تتجدد المواجهات المصرية الأنجولية على الساحة الأفريقية عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي في مباراة تحمل طابعا خاصا كونها المواجهة الأولى تاريخيا بين الفريقين في البطولات الأفريقية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء باحثا عن تحقيق بداية قوية في مشواره ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مستندا إلى خبراته الكبيرة في المنافسات القارية ورغبته في تجاوز كبوة النتائج الأخيرة واستعادة ثقة جماهيره.

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الأنجولية

ورغم عدم وجود مواجهات مباشرة سابقة بين الأهلي وأول أغسطس فإن تاريخ القلعة الحمراء مع الأندية الأنجولية يحمل العديد من المحطات المهمة بعدما خاض 6 مباريات أمام ثلاثة أندية هي بترو أتلتيكو وسانتوس الأنجولي وريكرياتيفو دو ليبولو.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات مقابل هزيمتين وتعادل واحد وسجل لاعبوه 10 أهداف بينما استقبلت شباكه 8 أهداف لتكشف الأرقام عن تفوق نسبي للفريق المصري رغم الصعوبات التي واجهها في بعض المواجهات.

وبدأت الحكاية أمام بترو أتلتيكو في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2001 عندما حقق الأهلي الفوز في أنجولا بنتيجة 3-1 قبل أن يخسر في القاهرة بنتيجة 4-2.

وفي عام 2009 اصطدم بسانتوس الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية وحقق انتصارا كبيرا في القاهرة بثلاثية نظيفة لكن الفريق الأنجولي رد بالنتيجة نفسها في لقاء العودة قبل أن يحسم التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

أما آخر المواجهات فجاءت أمام ريكرياتيفو دو ليبولو في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا عام 2016 حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في أنجولا قبل أن يفوز الأهلي في القاهرة بهدفين دون رد ويحسم بطاقة التأهل.

وتبقى مواجهة أول أغسطس محطة جديدة في سجل الأهلي مع الكرة الأنجولية لكنها تحمل تحديًا مختلفًا، في ظل كونها أول اختبار مباشر بين الناديين ورغبة الفريق الأحمر في إضافة انتصار جديد إلى سجله القاري.