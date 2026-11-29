تعقد لجنة حقوق الإنسان بـ مجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 7 اجتماعات متتالية خلال الفترة من الأحد 29 نوفمبر وحتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، واستعراض الشكاوى والطلبات الواردة إلى اللجنة، إلى جانب بحث محاور ومقترحات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وتبدأ اللجنة اجتماعاتها الأحد 29 نوفمبر، بعقد اجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحاور وتبادل الرؤى بشأن القضايا والملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحضور السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لمناقشة الملفات المرتبطة باللاجئين وجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

اجتماعات حقوق البرلمان

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الاثنين 30 نوفمبر، حيث تعقد اجتماعها الثاني في تمام الساعة الثالثة عصرا، بحضور الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر وجامعة الدول العربية، للتحاور بشأن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبحث أوجه التعاون والتنسيق في الملفات المشتركة.

ويعقب ذلك الاجتماع الثالث، المخصص لعرض الشكاوى والطلبات الواردة إلى اللجنة وبحث الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتعقد اللجنة الثلاثاء 1 ديسمبر اجتماعيها الرابع والخامس، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لاستعراض الشكاوى الواردة إليها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها.

توحيد الرؤى وتنسيق الملاحظات والمداخلات البرلمانية

وتختتم اللجنة اجتماعاتها الأربعاء 2 ديسمبر بعقد اجتماعها السادس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لإعداد أبرز المحاور والنقاط والمقترحات التي يرغب أعضاء اللجنة في طرحها خلال اللقاء المرتقب مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بشأن الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الملاحظات والمداخلات البرلمانية.

ويُعقد الاجتماع السابع والأخير في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، ومناقشة مستهدفاتها وأولوياتها وآليات تنفيذها.

وتأتي سلسلة الاجتماعات في إطار الدور البرلماني والرقابي والتشريعي للجنة حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز الحوار والتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين بشأن القضايا الحقوقية، ومتابعة ملف اللاجئين، والاهتمام بالشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، بما يدعم جهود تطوير منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها في مختلف المجالات