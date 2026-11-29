كشفت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري عن تفاصيل أحدث أعمالها الفنية، مؤكدة مشاركتها خلال العام الحالي في مسلسل «كولومبيا»، الذي تتعاون من خلاله مع المخرجة رشا شربتجي، معربة عن سعادتها بهذه التجربة والعمل مجدداً مع أسماء فنية تحظى بمكانة خاصة لديها.

وأوضحت صباح الجزائري، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لا تشارك هذا العام سوى في عمل واحد حتى الآن، وهو مسلسل «كولومبيا» في رمضان2027 ، مشيرة إلى أن أحداثه تدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويتناول عالم المافيا والصراعات والحروب المرتبطة بها، وهو ما يمنح العمل طبيعة درامية مختلفة ومليئة بالأحداث.

وعن تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل، أشارت الجزائري إلى أنها تجسد شخصية أم، كما اعتاد الجمهور رؤيتها في العديد من أعمالها، لكنها ستكون أماً قوية تمتلك شخصية مؤثرة في مجريات الأحداث، مؤكدة أن الشخصية تحمل بعض الاختلافات والتفاصيل التي تجعلها إضافة جديدة إلى مسيرتها الفنية.

وتُعد مشاركة صباح الجزائري في «كولومبيا» محطة جديدة في مشوارها الفني الحافل، خاصة مع تعاونها مع المخرجة رشا شربتجي، التي تجمعها بها علاقة تقدير ومحبة، في تجربة ينتظر أن تحمل الكثير من المفاجآت للجمهور.

وتواصل صباح الجزائري حضورها الفني المميز، مستندة إلى رصيد كبير من الأعمال الدرامية التي رسخت مكانتها واحدة من أبرز نجمات الدراما السورية والعربية، إذ استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تقدم شخصيات متنوعة تركت بصمة لدى الجمهور، لتظل من الأسماء التي تحظى بمحبة واسعة واهتمام مستمر من المشاهدين.

ويترقب الجمهور الكشف عن مزيد من تفاصيل مسلسل «كولومبيا»، وطبيعة الشخصية التي ستقدمها صباح الجزائري، خاصة أن العمل يجمعها بالمخرجة رشا شربتجي في دراما تدور أحداثها حول عالم المافيا والصراعات.