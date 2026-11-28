لم يكن يتخيل أن مشوارًا عاديًا لتوصيل حقيبة صغيرة في منطقة الوراق سينتهي بفقدان وسيلة عمله ومصدر دخله الأساسي، فبينما كان يستعد للعودة إلى شبرا بعد انتهاء مشواره، فوجئ بحادث انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري، قبل أن تتحول المنطقة إلى مشهد من النيران والفوضى، ويجد نفسه مضطرًا للفرار بحثًا عن مكان آمن.

يروي الشاب عبد الرحمن، الذي يعمل سائقًا عبر أحد تطبيقات التوصيل إلى جانب عمله في مجال إعداد البيتزا والكريب، تفاصيل اللحظات التي سبقت الحريق، مؤكدًا أنه لم يكن بعيدًا عن موقع الحادث، وأنه لم يتمكن بعد هدوء الأوضاع من العثور على الموتوسيكل الخاص به وسط المركبات المتفحمة.

مشوار توصيل انتهى بكارثة

وقال عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه كان يعمل على توصيل حقيبة صغيرة من منطقة الوراق إلى شارع 10، وبعد تسليمها والحصول على حسابه، قرر العودة في اتجاه شبرا، لكنه فوجئ أثناء سيره على الطريق الدائري بانقلاب سيارة نقل على الجانب الآخر من الطريق.

وأضاف أنه شاهد حالة ارتباك بين قائدي السيارات والمواطنين، وبدأ الموجودون في المكان في التراجع ومحاولة الابتعاد عن موقع الحادث، بينما حاول هو الالتفاف بالموتوسيكل والعودة في الاتجاه المعاكس، لكنه لم يتمكن بسبب الزحام وتكدس السيارات والأشخاص.

وأوضح أنه كان يقف بالقرب من الرصيف، وعلى مسافة تقدر بنحو 100 متر تقريبًا من السيارة المنقلبة، قبل أن تتصاعد النيران ويحدث الانفجار، مشيرًا إلى أن المشهد تحول في لحظات إلى حالة من الفوضى، واضطر الجميع إلى الهروب بعيدًا عن موقع الحريق.

لم يتمكن من إنقاذ الموتوسيكل

وعن مصير الموتوسيكل، قال إنه لم يتمكن من العودة إليه أو محاولة إنقاذه بسبب شدة الحريق وخطورة الاقتراب من المكان، كما لم يستطع تصوير ما حدث، لافتًا إلى أن هاتفه كان على وشك نفاد الشحن، وأنه توجه إلى محل شقيقه في منطقة الوراق وانتظر حتى تهدأ الأوضاع.

وأضاف أنه بعد هدوء النيران حاول معرفة مصير الموتوسيكل، لكنه لم يعثر عليه، رغم مشاهدته عددًا من السيارات والموتوسيكلات المتفحمة على الرصيف، مؤكدًا أنه لم يجد أي أثر لمركبته وسط آثار الحادث.

وأشار إلى أنه لم يتعرض لإصابات خطيرة، باستثناء سقوطه على يده أثناء محاولته الابتعاد عن موقع الحريق.

الموتوسيكل كان مصدر دخله بعد إغلاق مشروعه

وأوضح الشاب أن الموتوسيكل كان يمثل وسيلة العمل الأساسية التي يعتمد عليها خلال الفترة الحالية، بعدما اضطر إلى إغلاق مشروع صغير كان يعمل من خلاله في إعداد البيتزا والكريب، واتجه بعدها للعمل على الموتوسيكل لتوفير احتياجاته اليومية.

وأضاف أن الموتوسيكل كان بحوزته منذ نحو خمس سنوات، وهو موديل 2021، وكان قد اشتراه مقابل نحو 20 ألف جنيه وقتها، مؤكدًا أن خسارته تمثل أزمة كبيرة بالنسبة له، خاصة أنه يعتمد عليه في تدبير مصاريفه.

«مش عايز حاجة من حد.. نفسي أجيب موتوسيكل وأشتغل»

وعن محاولاته للحصول على مساعدة، قال إنه لم يحرر محضرًا حتى الآن بشأن فقدان الموتوسيكل، كما حاول التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لكنه لم يتلقَّ ردًا، بحسب روايته.

وأكد أن مطلبه لا يتمثل في الحصول على أموال دون مقابل، وإنما يتمنى أن يجد دعمًا يساعده على توفير موتوسيكل بديل حتى يتمكن من العودة إلى العمل وتدبير نفقاته الشهرية.

واختتم حديثه قائلًا إنه لا يطلب سوى فرصة لاستعادة مصدر رزقه، مضيفًا أن الموتوسيكل كان وسيلته الأساسية للعمل خلال هذه الفترة، وأنه يأمل أن يتمكن من العودة إلى عمله والاعتماد على نفسه من جديد.