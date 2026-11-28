قرر عدد من الوزارات والجهات الحكومية إلغاء وتأجيل الأنشطة الاحتفالية، تضامنًا مع أسر ضحايا حريق الوراق الذي شهد اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين، بحسب الحصيلة النهائية المعلنة من وزارة الصحة والسكان.

وأعلنت وزارة الثقافة تأجيل جميع الفعاليات والأنشطة الاحتفالية التابعة لها ولقطاعاتها المختلفة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من الخميس 26 نوفمبر 2026، وذلك بقرار من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، مشاركةً لأسر الضحايا في مصابهم.

وفي تحرك مماثل، أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بإلغاء كل الأنشطة الاحتفالية التي تنظمها الوزارة خلال الفترة الراهنة، تقديرًا لظروف أسر الضحايا ومواساةً لهم.

كما شملت قرارات إلغاء الفعاليات أكاديمية الفنون، إذ أعلنت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، إلغاء فعاليات «شارع الفن» المقررة خلال الأسبوع الجاري، حدادًا على أرواح الضحايا وتضامنًا مع ذويهم.

الحصيلة النهائية لضحايا الحادث

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت عن الحصيلة النهائية للحادث، معلنة وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، لافتة إلى استمرار خضوع 21 مصابًا للعلاج والرعاية الطبية، في حين غادر 5 مصابين المستشفيات عقب استقرار حالتهم الصحية.