أعلنت مدرسة النجدي الابتدائية بالشرقية على صفحتها على فيس بوك ، تفاصيل هامة للطلاب بشأن حالات الفصل واجراءات اعادة قيد الطلاب ، موضحة ما يلي :

ما هي حالات فصل الطالب من المدرسة؟

قالت المدرسة : يحدث فصل الطالب من المدرسة إما بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة أو مخالفة لائحة الانضباط المدرسي، ولكل حالة إجراءات وضوابط تنظيمية كما يلي :

أولاً الفصل بسبب الغياب

يُفصل الطالب إذا تغيب دون عذر تقبله المدرسة لأكثر من 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي.

إعادة القيد: يتقدم ولي الأمر بطلب رسمي لإدارة المدرسة مرفقًا بما يثبت وجود عذر مقبول (إن وُجد)، وسداد رسوم إعادة القيد المقررة (25 جنيهًا للعام الدراسي 2026/2027) مع المستندات المطلوبة (صورة بطاقة ولي الأمر، إيصال السداد وصورة، وصورة قرار الفصل).

حدود إعادة القيد: لا يُسمح بإعادة القيد أكثر من مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.

ثانياً الفصل بسبب المخالفات السلوكية

تدرج العقوبات: قد يكون الفصل مؤقتًا (أيامًا أو أسابيع أو فصلًا دراسيًا أو عامًا دراسيًا كاملًا) أو نهائيًا حسب درجة المخالفة وخطورتها وفق لائحة الانضباط المدرسي.

أمثلة على المخالفات الجسيمة: الاعتداء البدني أو اللفظي، التنمر، التدخين داخل المدرسة، أو تصوير المعلمين دون إذن داخل الفصول

كما أعلنت المدارس الثانوية أنه عند رغبة الطالب المفصول بسبب تجاوز نسبة الغياب المقررة في إعادة القيد، يجب عليه تقديم المستندات التالية:

إيصال سداد المصروفات الدراسية: تقديم أصل إيصال سداد المصروفات الدراسية كاملة، مع ثلاث نسخ منه.



إيصال سداد رسم إعادة القيد: تقديم أصل إيصال سداد رسم إعادة القيد، والذي يتم دفعه في مكتب البريد، مع ثلاث نسخ منه.



إيصال تأمين التابلت: بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، يجب تقديم أصل إيصال سداد تأمين جهاز التابلت، مع ثلاث نسخ منه.



صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للوالد أو ولي الأمر، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.



قرار الفصل: في حالة وجوده، يجب تقديم صورة من قرار فصل الطالب من المدرسة بسبب الغياب.



شهادة ميلاد الطالب: تقديم مستخرج رسمي لشهادة ميلاد الطالب (نسخة كمبيوتر).



استمارة إعادة القيد: ملء استمارة طلب إعادة القيد المتوفرة في المدرسة، والتأكد من استيفاء جميع البيانات والإقرارات المطلوبة.

إجراءات إعادة القيد لطلاب ثانوي

بعد تجهيز المستندات المذكورة، يجب اتباع الخطوات التالية:

