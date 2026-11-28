حذر كبار الخبراء من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي تحتفظ بمعلومات "مذهلة" قد تتسبب في فوضى عالمية، بعد أنباء عن تحقيق تقدم غير مسبوق في حل مسائل رياضية عمرها عقود، تُشكل أساس التشفير في البنوك والوكالات الحكومية.

"شائعات موثقة" عن اختراق في صميم التشفير

قال سكوت آرونسون، وهو عالم حاسوب نظري بارز، لصحيفة "الجارديان" إن هناك "شائعات موثقة جيدًا" تفيد بأن نماذج الذكاء الاصطناعي القوية قد حققت تقدمًا في حل مشاكل رياضية عمرها عقود تتعلق بكيفية تشفير العالم للمعلومات السرية.

وأضاف آرونسون في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه "متأكد بشكل شبه كامل، من مصادر موثوقة متعددة، من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي تمتلك الآن قنبلة أو أكثر في علم التشفير".

ماذا يعني ذلك للعالم؟

بناءً على ما تم اكتشافه، من الممكن أن يتمكن المتسللون - والعديد من الأشخاص الآخرين - في وقت قصير من امتلاك القدرة على فك تشفير الاتصالات السرية في العالم بسهولة أكبر: المعاملات المصرفية والبرقيات الدبلوماسية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة، على سبيل المثال.وإذا حدث هذا، فقد تُجبر وكالات التجسس والحكومات والبنوك والشركات الخاصة على تحديث أسس كيفية تواصلها بشكل مفاجئ للغاية، أو المخاطرة بكشف معلومات حساسة للغاية على نطاق واسع.

سلسلة اختراقات نظرية تهز مجتمع الرياضيات

تنبع مخاوف آرونسون وغيره من سلسلة من التطورات الرياضية التي أعلنت عنها شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الأسابيع الماضية.ومعظم هذه الإنجازات عبارة عن اختراقات نظرية، لكنها تشير، بالنسبة للخبراء في هذا المجال، إلى أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بقوة كافية لحل المشكلات التي اعتقد معظمهم أنها ستظل عصية على الحل في المستقبل المنظور.

وقال ستيفن مردوخ، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة كوليدج لندن: "إن الأشخاص الذين اعتقدوا أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع القيام بأي عمليات حسابية مثيرة للاهتمام مخطئون بالتأكيد في هذه المرحلة، وبالتالي لم يعد من الواضح أين يكمن الحد".

وفي حديثه لبرنامج "توداي" على إذاعة "بي بي سي 4" يوم الجمعة، قال عالم الرياضيات ماركوس دو سوتوي: "لا نعرف" ما هي التداعيات الأوسع للعديد من هذه الاكتشافات، وماذا يعني ذلك بالنسبة للتشفير.

لكنه أضاف: "لم يتحدث أحد عن المشكلة التي تكمن في صميم حماية جميع أسرارنا الإلكترونية. لماذا لا يتحدث أحد عن هذه المشكلة؟ يتساءل البعض منا: ربما تم حلها بالفعل، وبالطبع، سيكون لذلك تداعيات هائلة لدرجة أن الجميع تكتموا عليها".

تهديد أسرع من الحواسيب الكمومية

تستعد الحكومات والبنوك وأجهزة الاستخبارات منذ بضع سنوات لاحتمالية وجود تقنيات فك تشفير قوية، وذلك لأن الحواسيب الكمومية، عند تطويرها، ستكون قادرة على اختراق الخوارزميات القديمة التي تُشكل أساس العديد من أشكال التشفير.

لكن الجدول الزمني الذي سيمكن الحواسيب الكمومية من القيام بذلك لا يزال بعيدًا لسنوات، وليس لأسابيع أو أشهر.

وقال مردوخ إن العديد من الحكومات وشركات التكنولوجيا تعمل على تطوير معيار تشفير أعلى - معيار لا يمكن اختراقه بواسطة الحواسيب الكمومية - ولكن ببطء.

وأشار إلى أن الهدف كان هو عام 2032 تقريبًا، والآن يعتقد هو وآرونسون وآخرون أنه قد يكون هناك تقدم مفاجئ في فهم العالم لعلم التشفير، وقد يحدث هذا التقدم قريبًا.

كسر التشفير أم إثبات استحالته؟

ما قد تكون عليه هذه الاكتشافات أقل وضوحًا. ما يعتقده آرونسون وآخرون هو أن الذكاء الاصطناعي إما قد توصل إلى طريقة جديدة لكسر التشفير، أو على العكس من ذلك، فقد أثبت عدم وجود مثل هذه الطريقة المختصرة.

وسيتحقق ذلك من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحلل الرياضيات الكامنة وراء التشفير، والتي لم تُفهم بالكامل حتى الآن. فإذا نجح الذكاء الاصطناعي في ذلك، فقد يجد طريقة لفك تشفير كميات هائلة من البيانات السرية، وبالتالي كشفها.

وقد يثبت ذلك أيضًا أن هذه المعلومات أكثر أمانًا مما كان يُعتقد سابقًا.ويستخدم العالم أشكالًا متعددة من التشفير - تستند إلى خوارزميات أساسية مختلفة - وهناك تخمينات مختلفة بشأن ما قد يكون قد تم العثور عليه، وبالتالي ما هي الأنظمة التي يمكن أن تتأثر.

وقال آرونسون إنه لم تصدر أي إعلانات ملموسة من شركات الذكاء الاصطناعي بشأن الكشف عن معلومات حول التشفير، لكن "أي شخص مطلع يفترض" أنها موجودة.

دعوة للاستعداد لا للذعر

قال آلان وودوارد، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة ساري، إنّ تحقيق اختراق رياضي في مجال التشفير لا يعني بالضرورة فوضى عارمة غدًا. ما تغيّر هو سرعة حلّ الذكاء الاصطناعي لمشاكل ظلت غامضة لعقود، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.

وأضاف: "ما يقوله آرونسون بشكل أساسي هو أن الناس بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لظهور شيء ما فجأة، لأنه بالتأكيد هناك نوع من الاتجاه".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تناول أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، المخاوف من أن شركات مثل OpenAI وAnthropic قد حققت اختراقات في علم التشفير، قائلًا إن هذه الشركات يجب أن تكون حذرة بشأن إصدار نماذج جديدة للجمهور.

زلزال في مجتمع الرياضيات وعلوم الحاسوب

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت شركات الذكاء الاصطناعي براهين لنتائج رياضية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذا السؤال. أحد هذه البراهين تناول سؤالًا أساسيًا حول كيفية تصنيف المشكلات "الصعبة" حسابيًا.

وقال آرونسون إن هذه الاختراقات كانت بمثابة زلزال بالنسبة للخبراء في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، والذين أمضى بعضهم حياتهم المهنية في العمل على هذه المشكلات، والبعض الآخر الذين افترضوا أن هذه المشكلات لن يتم حلها في حياتهم.

وأضاف: "لم نشهد فترة كهذه من قبل. أحاول أن أتقبل حقيقة ما يحدث".

وأكد أن هذه الإنجازات لا تزال بحاجة إلى فهم، مما يعني أن علماء الرياضيات وعلماء الكمبيوتر بحاجة إلى مراجعة والتحقق من البراهين التي تقول شركات الذكاء الاصطناعي إنها أنتجتها.

المرونة هي طوق النجاة

وقال وودوارد إنه من غير المرجح أن تؤدي أي اكتشافات إلى "إلغاء التشفير بحلول نهاية الأسبوع". وحتى في حال وجود مثل هذا الاكتشاف، فإن هناك عقبات أمام انتشاره على نطاق واسع.

لكن البنوك الكبرى والحكومات التي تعتمد على التشفير "بحاجة إلى المرونة"، كما قال وودوارد. "فالبنوك والحكومات المرنة والقادرة على التغيير بسرعة ستكون في مأمن، أما المتأخرة فقد تقع في مأزق".