أعادت كارثة حريق الوراق، وما خلفته من ضحايا وحالة من الحزن والأسى، تسليط الضوء على ملف مستودعات المواد البترولية الموجودة بالقرب من المناطق السكنية، لتتعالى مطالب أهالي الأقصر بضرورة مراجعة مواقع هذه المستودعات، ودراسة نقلها إلى أماكن آمنة بعيدة عن الكتل السكنية، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتجنبًا لوقوع حوادث مماثلة.

مطالبات لاهالي الاقصر بنقل مستودعات البترول خارج الكتلة السكنية

وتتركز مطالب الأهالي بشكل خاص حول مستودعات شركة بمنطقة السواقي شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، والتي تقع، بحسب ما ورد في استغاثة أحد المواطنين، ملاصقة لسور السكة الحديد وفي قلب منطقة سكنية تضم آلاف السكان، فضلًا عن المحلات التجارية، وهو ما يثير مخاوف بشأن طبيعة وجود منشأة لتداول وتخزين المواد البترولية وسط هذا التجمع العمراني.

وأشار الأهالي إلى أن سيارات نقل المواد البترولية تدخل إلى المستودعات بصورة يومية، بواقع نحو سيارتي نقل بمقطورة، تحملان اسم السهام البترولية، موضحين أن هذه السيارات تمر عبر شارع لا يتجاوز عرضه 10 أمتار، وسط حركة المواطنين والسكان وأصحاب المحلات، الأمر الذي يستدعي مراجعة مسارات دخول وخروج تلك السيارات، والتأكد من توافر جميع اشتراطات الأمان والسلامة.

وامتدت مطالب الأهالي لتشمل مستودع للبترول بوسط مدينة الأقصر، حيث طالبوا بدراسة مدى ملاءمة موقعه الحالي، في ظل وجوده بالقرب من مناطق سكنية كبيرة وموقف للسيارات، مؤكدين أهمية مراجعة عوامل الأمان والحماية المدنية، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقليدية في ظل التوسع العمراني والكثافة السكانية المحيطة بالمستودعات.

وشدد المواطنون على ضرورة دراسة نقل مستودعات الوقود الواقعة داخل المناطق المأهولة إلى مناطق صحراوية أو المنطقة الصناعية بأطراف المدينة، بما يحقق مسافات آمنة بينها وبين التجمعات السكنية، ويحد من المخاطر المحتملة، مع وضع حلول تضمن عدم مرور سيارات نقل المواد البترولية وسط الشوارع المزدحمة.

وأكد الأهالي أن مطالبهم لا تستهدف إثارة القلق، وإنما تأتي من منطلق الحرص على سلامة المواطنين، معتبرين أن كارثة الوراق يجب أن تكون جرس إنذار للتحرك الوقائي ومراجعة أوضاع المنشآت ذات الطبيعة الخطرة، قبل أن تتكرر المأساة في مناطق أخرى.

واختتم الأهالي مطالبهم بمناشدة محافظ الأقصر والجهات المعنية وشركات البترول، بسرعة فحص مواقع المستودعات ومدى توافقها مع طبيعة المناطق المحيطة بها، وتصعيد هذا الملف إلى المسؤولين على مختلف المستويات، ودراسة حلول جادة لنقلها إلى مواقع أكثر أمانًا، مؤكدين أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل أولوية لا تقبل التأجيل.