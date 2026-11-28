أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة تفقدية بمعمل الرصد البيئي بمنطقة كوم الرمال، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الأداء وتوافر المستلزمات اللازمة لإجراء الفحوصات والتحاليل، وذلك برفقة الدكتور أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة.

وشملت الجولة تفقد أقسام المعمل ومراجعة مدى توافر الأدوات والمستلزمات المستخدمة في إجراء التحاليل، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، حيث أشاد وكيل وزارة الصحة بمستوى التنظيم والنظافة وانتظام العمل داخل المعمل، مؤكدا أهمية توفير الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار العمل بكفاءة.

ويؤدي معمل الرصد البيئي دورا محوريا في متابعة الحالة البيئية بالمحافظة، من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل لعينات المياه والهواء ورصد مستويات الملوثات، بما يساعد في تقييم مدى سلامة البيئة المحيطة، ويعزز جهود الجهات المختصة في اتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أهمية الالتزام بالدقة في إجراء التحاليل واتباع المعايير الفنية المعتمدة، مع استمرار المتابعة الدورية للمعامل وتوفير المستلزمات بصورة منتظمة، بما يدعم منظومة الرقابة الصحية والبيئية ويضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.

وتأتي الجولة ضمن خطة مديرية الشؤون الصحية بالأقصر لتكثيف المرور الميداني على المنشآت والمعامل التابعة لها، ومتابعة مستوى الأداء والعمل على تطوير الخدمات الرقابية والوقائية بما يسهم في حماية الصحة العامة.