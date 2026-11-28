أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه فور تلقي بلاغ بشأن وجود هبوط أرضي بشارع البوهي مع القومية العربية بمنطقة أرض الحداد بإمبابة، تحركت الفرق الفنية المختصة إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على حقيقة الموقف.

وتوجه المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف على الطبيعة والوقوف على نتائج المعاينة، والتأكد من سلامة غرفة تهدئة الصرف الصحي والشبكات المحيطة بها.

وأوضح رئيس الشركة أنه بالفحص والمعاينة تبين سلامة غرفة تهدئة الصرف الصحي وعدم وجود أي خلل بها أو بشبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن ما ظهر بالموقع يرجع إلى ترييح بطبقة الأسفلت أعلى الغرفة، وليس هبوطًا ناتجًا عن مشكلة بشبكة الصرف الصحي.

وأضاف أنه تم التعامل الفوري مع الجزء المتأثر، وترميم طبقة الأسفلت وإعادة الشيء إلى أصله، مع التأكد من سلامة الموقع، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بالمنطقة.