قال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية: أي مكان في العالم يطلق منه النار علينا سيكون هدفا مشروعا لنا.

الحرب الأمريكية الإيرانية

وحسب وسائل إعلام إيرانية قال كيومرث حيدري، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن رد الجمهورية الإسلامية على أي هجوم جديد لن يقتصر على نطاق جغرافي محدد، مؤكداً أن أي موقع في الدولة التي ينطلق منها التهديد سيكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إن الحصار البحري المفروض خلال الحرب يشير إلى فشل الطرف المعادي في تحقيق أهدافه، مضيفا أن إيران لن تواجه أي قيود جغرافية على عملياتها، وفقا للتوجيهات الصادرة عن قائد البلاد.



وأدلى إيراني بهذه التصريحات مساء الجمعة، مشيرا إلى أن الخصم ركز على البحار والسواحل الإيرانية، سعيا للوصول إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية والموانئ والجزر الإيرانية.



وقال إن إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة، إلى جانب التنسيق بين القوات البحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني وسائر القوات، أحبطت تلك المخططات.

وأضاف أن العدو كان يسعى إلى المرور عبر مضيق هرمز، لكن تقدمه توقف.



وأشار إيراني إلى أن القوات الإيرانية أوقفت الخصم في بحر العرب وشمال المحيط الهندي، وستدفعه إلى التراجع.