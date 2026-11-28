حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب انتهاء الأجواء الخريفية وبدء التحول التدريجي نحو الطقس الشتوي، وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار ونشاط الرياح، بالتزامن مع اقتراب منخفض جوي تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطوراته.

درجات الحرارة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تغيرات ملحوظة في الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في التراجع تدريجيًا مع نهاية نوفمبر، بعد فترة من الأجواء الدافئة نسبيًا.

وأوضح أن مناطق جنوب الصعيد، خاصة قنا والأقصر وأسوان، ستظل الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، مع استمرار تسجيل معدلات تتجاوز 30 درجة مئوية خلال الأيام المتبقية من الشهر، قبل أن تنخفض الحرارة مع حلول ديسمبر، لتسجل العظمى نحو 20 إلى 22 درجة مئوية في أغلب المناطق، بينما تقترب الصغرى من 12 درجة.

أمطار ورطوبة

ولفت إلى احتمالية تعرض أجزاء من شمال الدلتا وشمال سيناء لأمطار متفاوتة الشدة، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة وزيادة معدلات تكون الندى، فضلًا عن اتساع الفارق الحراري بين ساعات النهار والليل.

وأشار إلى أن استمرار الدفء نهارًا مقابل انخفاض الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر يخلق حالة من التباين الواضح في الإحساس بالطقس، ما يستدعي الانتباه إلى اختيار الملابس المناسبة وتجنب التعرض لبرودة الليل بعد الأجواء الدافئة نهارًا.

لماذا تُعرف هذه الفترة بـ«أيام الحيرة»؟

وتُعرف هذه المرحلة من العام بين المواطنين باسم «أيام الحيرة»، نتيجة اختلاف طبيعة الطقس بين ساعات النهار والليل، حيث تسود أجواء أقرب للصيف خلال النهار، بينما تميل إلى البرودة الشتوية خلال الليل والصباح الباكر، وهي حالة من المتوقع أن تتراجع تدريجيًا مع استقرار الأجواء الشتوية.

منخفض جوي وتحذيرات من نشاط الرياح

وفي السياق ذاته، تتابع الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات منخفض جوي مرتقب، تشير التوقعات الأولية إلى بدء تأثيره من المناطق الشمالية الغربية، قبل امتداده تدريجيًا إلى مناطق أخرى من الجمهورية، مع احتمالية وصول تأثيراته إلى ذروتها بمنتصف الأسبوع.

ومن المتوقع أن يصاحب الحالة الجوية انخفاض محدود في درجات الحرارة، ونشاط للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة بالمناطق الغربية، إلى جانب فرص سقوط الأمطار واضطراب حركة الملاحة البحرية.

الحالات المعتادة خلال الخريف

وأكدت الهيئة أن المنخفضات الجوية تعد من الظواهر الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، لكنها قد تؤدي إلى عدم استقرار الأحوال الجوية عند تزامنها مع عوامل جوية أخرى، موضحة أن وتيرة المنخفضات وقوتها تميل إلى الزيادة كلما اقتربنا من فصل الشتاء.

وشددت على أن تفاصيل الحالة المرتقبة، بما في ذلك كميات الأمطار والمناطق الأكثر تأثرًا واحتمالات سقوط أمطار رعدية أو غزيرة، لا تزال قيد المتابعة، في ظل احتمالية حدوث تغيرات في مسار المنخفض أو شدته.

وأوضحت أن فرق الرصد تتابع تطورات الحالة من خلال خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية ورادارات الأرصاد، على أن يتم إصدار البيانات والتحذيرات الرسمية وفقًا للتطورات المؤكدة ومدى تأثيرها على مختلف أنحاء الجمهورية.