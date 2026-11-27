نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحدث الوزراء: 240 مليون جنيه مساهمات لدعم أسر ضحايا حادث الوراق



أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا الحادث، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين بشكل كامل.

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية، على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تقديم أقصى سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسرهم وذوي المتوفين، بالتنسيق مع المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك والقطاع الخاص، للمساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر الضحايا، مشيرا إلى أن المساهمات المجتمعية بلغت نحو 240 مليون جنيه خلال أمس.

منخفض جوي يغير حالة الطقس بداية الأسبوع.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح

بين أجواء خريفية مستقرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تستعد البلاد لاستقبال حالة من التقلبات الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، بعدما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض آخر على سطح البحر، ما ينذر بفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط قوي للرياح، إلى جانب تراجع درجات الحرارة على عدد من المحافظات.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الأجواء الخريفية المستقرة تستمر حاليًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.



عقب حادث دائري الوراق.. الأوقاف تطلق حملة للتوعية بآداب الطريق



أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة، مع تخصيص الخطبة للحديث عن التراحم والتكاتف والتضامن بين أفراد المجتمع في أوقات الأزمات.

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري قرر تغيير موضوع خطبة الجمعة، لتتناول التضامن والتساند في مواجهة الشدائد، تأكيدا على أن المجتمع يقف صفا واحدا في مواجهة المحن، وأن ما يصيب فردا يمتد أثره إلى الجميع.



اشترى الذهب وخزنه.. الحكم الشرعي للاستثمار بالمعدن الأصفر



مع استمرار اهتمام المواطنين بالذهب باعتباره أحد أبرز الأوعية الاستثمارية والوسائل التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة مدخراتهم، يثار تساؤل متكرر حول الحكم الشرعي لشراء المعدن الأصفر بأسعار منخفضة والاحتفاظ به حتى ترتفع أسعاره، ثم إعادة بيعه لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، وهو ما حسمه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مؤكدًا عدم وجود مانع شرعي من الاستثمار في الذهب بهذه الطريقة.



وقال أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، ردًا على سؤال بشأن حكم شراء الذهب بغرض الاستثمار وتحقيق الأرباح من ارتفاع أسعاره: «لا بأس، وأنتم أدرى بشؤونكم».



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 27 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.86 جنيه

سعر الشراء: 54.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.25 جنيه

سعر الشراء: 60.01 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.98 جنيه

سعر الشراء 73 .71 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.62 جنيه

سعر الشراء: 14.59 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.94 جنيه

سعر الشراء: 14.91 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 نوفمبر.. ومفاجأة بـ عيار 21



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4812 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5615 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6411 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 44920 جنيه.

مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء.. برلماني: القانون لم يحدد مدة لتقديم الطلبات



في تطور جديد يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن أزمة التصالح في مخالفات البناء، أثار النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جدلًا حول مدى قانونية فرض مدد زمنية لتقديم طلبات التصالح، مؤكدًا أن النصوص القانونية المنظمة للملف لا تتضمن اشتراطًا بمدة زمنية محددة لتقديم الطلبات، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني للقيود المفروضة على المواطنين.

غياب النص القانوني يثير التساؤلات



وأوضح مغاوري أن تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات التصالح يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح وواضح، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون وعدم فرض اشتراطات أو قيود إضافية لم ينص عليها المشرع.

«المرأة أمانة ما تعذبهاش».. أحمد كريمة يوجه رسالة للرجال

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن هناك خلطًا لدى كثير من المصريين بين صيغ الطلاق الشرعي والحلف بالطلاق، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه المسائل يشهد حالة من عدم التمييز بين الأحكام والصيغ المختلفة.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المصريين يخلطون بين هذه المسائل بصورة وصفها: «عندنا سمك لبن تمر هندي».