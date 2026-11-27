أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن شركة الكهرباء، ستقوم بإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي المديرية (2)، مما يستلزم خروج لوحة توزيع أرض سلطان عن الخدمة، وذلك غدًا السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي تشمل: شارع الجمهورية من ميدان بالاس حتى كورنيش النيل ، وشارع مصطفى فهمي ، وشارع عثمان ، وشارع ضمراني ، وبرج محمد فتحي بكورنيش النيل ، وعقار أحمد كمال بشارع الجمهورية ، وعقار مرتجى ، وعقار النساجون الشرقيون ، وشارع صاروفيم.

وتناشد الوحدة المحلية المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت بالمناطق المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار.