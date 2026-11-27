أفادت مصادر سودانية بأن قائد مكتب العمل الخاص في استخبارات الدعم السريع بوسط دارفور ضحية حمدان الطاهر أعلن انشقاقه.

وقال الطاهر في تصريحات منسوبة له إن حميدتي يقوم بتنفيذ أجندة خارجية تهدف إلى تقسيم السودان.

وأضاف ‏القيادي المنشق : هناك أجندة خارجية تسعى إلى تقسيم السودان وقضية الدعم السريع ستار لمصالح حميدتي وأسرته.

وكان مسؤول استخباراتي ينتمي إلى قبيلة الماهرية، التي تنحدر منها أسرة دقلو، وهو المقدم الطيب محمد جبارة محمد، مدير إدارة الاستخبارات المضادة وركن استخبارات قوة الحمايات الخاصة بمحمد حمدان دقلو «حميدتي» أعلن انشقاقه عن الدعم السريع .

وكشف جبارة في تسجيل مصور عن عمله السابق في المكتب التنفيذي لحميدتي بالقصر الجمهوري في الخرطوم، ثم في نيالا، متهماً أسرة دقلو بخداع المقاتلين واستغلال قضية التهميش لخدمة مصالحها الخاصة وأجندات خارجية تسعى إلى تفتيت السودان وتقسيمه.

وتندرج هذه التطورات ضمن سلسلة أوسع من الانشقاقات التي شهدتها المليشيا خلال العام الجاري، وشملت اللواء النور أحمد آدم النور القبة، والعميد علي رزق الله السافنا، والقيادي صديق أندر، والمقدم محمد أزرق الفنجري، والمقدم جدو محمد آدمو همة، واللواء محمدين إسماعيل أحمد، والعقيد أحمد علي حسب الرسول ريفة، إلى جانب قيادات من الجبهة الثالثة تمازج.

كما أعلن العقيد آدم محمد آدم عبد الله أبو دقن، قائد المجموعة 600 ومسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد، انشقاقه عن المليشيا، معرباً عن شعوره بالخجل والعار من الجرائم التي ارتكبتها، ومتهماً أسرة دقلو باحتكار القرار العسكري والاستعانة بضباط أجانب ومرتزقة.