يقيم حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، عزاءً شعبياً لشهداء حادث الطريق الدائري بالوراق، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس المقبل، الموافق 3 ديسمبر 2026، بمقر الحزب «بيت الأمة» في الدقي.

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد من أسر شهداء الحادث الأليم، إلى جانب لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، وممثلي النقابات المهنية والعمالية، ومختلف المؤسسات الوطنية.

ووجه حزب الوفد الدعوة إلى كافة المؤسسات العامة والخاصة، والأجهزة التنفيذية والشعبية، وجموع المواطنين؛ للمشاركة في واجب العزاء بمقر الحزب الكائن في (1 شارع بولس حنا - الدقي - خلف سينما التحرير).

وفي سياق متصل، كان الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، قد شكل لجنة تنظيمية برئاسة المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الحزب، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ، للإشراف على إعداد وتنظيم مراسم العزاء.



وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واللواء إيهاب عبد العظيم، نائب رئيس الحزب، والدكتور إبراهيم المليجي، أمين الصندوق، والنائبة الدكتورة أمل رمزي، أمين الصندوق المساعد، والدكتورة مارجريت عازر، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد حماد، و أحمد أنيس سراج الدين، عضوي الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر، عضو المكتب التنفيذي، وذلك بمعاونة الأجهزة الإدارية والمالية والإعلامية بالحزب.