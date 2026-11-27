أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن استهداف جيش الاحتلال الصهيوني المجرم شقة سكنية الليلة ومحاولته اغتيال نجل رئيس الحركة الدكتور خليل الحية، وأسرته، وأسرة الشهيد عزام خليل الحية؛ تمثّل امتداداً لسياسة إجرامية غير مسبوقة تنتهجها حكومة الاحتلال الإرهابي بحق أبناء الشعب كافّة، وترجمة للتهديدات التي أطلقها مجرم الحرب كاتس بحق رئيس الحركة.

وقالت الحركة في بيان لها : إن هذا الاستهداف الجبان؛ يعبّر عن العقلية الإجرامية والخسيسة لقادة الاحتلال، مجرمي الحرب، وانفصالهم الكامل عن القيم الإنسانية والأخلاقية، بما يُوجِب على العالم نبذ هذه العصابة الفاشية، والعمل على محاسبتها، وإنهاء الاحتلال بشكل كامل عن أرضنا وشعبنا.

وأضاف : ويؤكّد استمرار حكومة الاحتلال الإرهابي في انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلتها عمليات القتل والاستهداف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير المنازل يومياً باستخدام الصناديق المفخخة؛ أنها لا تأبه للاتفاق أو الوسطاء والضامنين له، وأنها ماضية في سياسة التخريب الممنهج لمسار تثبيته وإكمال تنفيذه.

وإختتمت الحركة بيانها : يتحمّل العدو الصهيوني المجرم المسؤولية كاملة عن تبعات جرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا، ومحاولته استغلال وقف إطلاق النار، والاستمرار في عدوانه واستباحته لدماء أهلنا في قطاع غزة.