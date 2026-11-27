دعت ألمانيا والنمسا إلى إخضاع الأنشطة الأوروبية لمنصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» لملكية وإدارة أوروبية، معتبرتين أن القواعد التنظيمية وحدها لا تكفي لمعالجة المخاوف المتعلقة بالوصول إلى البيانات والخوارزميات.

وقال وزير الثقافة والإعلام الألماني فولفرام فايمر، عقب اجتماعه مع وزير الدولة النمساوي لشؤون الرقمنة ألكسندر برول في فيينا، إن المنصة المملوكة لشركة صينية تمثل «مخاطر أساسية على أمن أوروبا».

ودعا الوزيران، في بيان مشترك، إلى إقامة هيكل ملكية أوروبي للأنشطة الأوروبية لـ«تيك توك»، وضمان المسؤولية الأوروبية عن البنية التكنولوجية الرئيسية، بما يشمل خوارزمية التوصيات وإمكانية الوصول إلى البيانات.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا والنمسا ستسعيان إلى حشد دعم دول الاتحاد الأوروبي لمقترحهما خلال اجتماع مجلس النقل والاتصالات والطاقة في بروكسل، المقرر عقده في الثاني من ديسمبر المقبل.

وكانت منصة «تيك توك» قد وُجدت، بصورة أولية، في السادس من نوفمبر الجاري، مخالفة لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي، فيما يتعلق بكيفية عرض نظام التوصيات الخاص بها للمستخدمين محتوى قد يكون ضارا.

وقال فايمر وبرول إن القواعد التنظيمية لا تجيب عن السؤال الأساسي بشأن الجهة التي تسيطر فعليا على المنصة، فيما وصف برول «تيك توك» بأنه لم يعد مجرد وسيلة ترفيه، بل أصبح جزءا من البنية التحتية للديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة ألا تظل هذه البنية في أيدي منافس جيوسياسي.

وكانت شركة «بايت دانس» الصينية المالكة لـ«تيك توك» قد تنازلت في يناير الماضي عن السيطرة على عمليات المنصة في الولايات المتحدة لصالح مشروع مشترك تملك أغلبية أسهمه شركات أمريكية، وذلك استجابة لتهديدات بحظر المنصة في البلاد.

وقال فايمر في مايو الماضي إنه مقتنع بضرورة أن تحذو أوروبا حذو الولايات المتحدة، وأن يصبح هيكل ملكية الشركة محل نقاش.

ورفضت «تيك توك» المقترح، ووصفته بأنه يفتقر إلى أي أساس، معتبرة أنه يتجاهل القوانين الأوروبية القائمة، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات، فضلا عن برنامجها لأمن البيانات «Project Clover» الذي تبلغ استثماراته 12 مليار يورو.

وأكدت المنصة أن عملياتها الأوروبية تدار من خلال شركات مسجلة في أيرلندا وبريطانيا وتخضع للقوانين الأوروبية، مشيرة إلى أن شركة «بايت دانس» مملوكة في أغلبها لمستثمرين مؤسسيين عالميين، ولا تمتلك الحكومة الصينية حصة فيها.