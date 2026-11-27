صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن إصدارات سلسلة الثقافة الشعبية، كتاب «سحر الحرف الشعبية في الريف المصري» للدكتورة مها بدر الدين ناصر، المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة طنطا، والذي يقدم دراسة أنثروبولوجية ترصد التحولات التي شهدتها الحرف التقليدية في قريتي الفرستق وكتامة بمحافظة الغربية، وتأثيرها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والهوية الثقافية لسكان القريتين.



ويتناول الكتاب حرفة صناعة الفخار بقرية الفرستق، وصناعة الأثاث بقرية كتامة، باعتبارهما نموذجين للحرف التقليدية التي شكلت جزءًا أصيلًا من التراث الشعبي المصري، وأسهمت في تشكيل هوية المجتمعات الريفية، من خلال المهارات والخبرات المتوارثة عبر الأجيال، والمرتبطة بالبيئة والموارد المحلية.



وترصد الدراسة مظاهر الثبات والتغير في هاتين الحرفتين، خلال الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع التقني، وتكشف عن تأثير التطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والعولمة والتقدم التكنولوجي على أساليب الإنتاج وطبيعة العمل الحرفي، فضلًا عن انعكاساتها على أوضاع الحرفيين وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتسلط الباحثة الضوء على الكيفية التي انتقلت بها الحرف التقليدية من الاعتماد على الأدوات والأساليب اليدوية المتوارثة إلى استخدام الآلات والتقنيات الحديثة، وما صاحب ذلك من تغير في مهارات الحرفيين ومتطلبات العمل، مشيرة إلى أهمية التدريب واكتساب الخبرات التكنولوجية لمواكبة التطورات التي تشهدها الصناعات الحرفية.

ويقدم الكتاب توثيقًا تفصيليًا لمراحل إنتاج الفخار والأثاث، من خلال وصف أماكن العمل داخل الورش، والأدوات المستخدمة، والمواد الخام، وأساليب التصنيع، وأنواع المنتجات، وطرق تسويقها، إلى جانب رصد أنماط تقسيم العمل وطبيعة العلاقات بين الحرفيين داخل الورش وخارجها.

كما يتوقف العمل عند أحد الجوانب المهمة للتراث الشعبي، يتمثل في الأغاني والأمثال المتداولة والمرتبطة بحرفتي الفخار والأثاث، بما يجعل الدراسة تتجاوز التوثيق المهني إلى تسجيل جانب من الذاكرة الشفاهية للمجتمع الريفي، وما تحمله من قيم وعادات وتقاليد وخبرات إنسانية متوارثة.

واعتمدت الدكتورة مها بدر الدين في دراستها على المنهج الأنثروبولوجي بوصفه دراسة وصفية وتحليلية، إلى جانب المنهج الأيكولوجي ومنهج دراسة الحالة، مستعينة بعدد من أدوات البحث الميداني، من بينها المقابلات الشخصية والملاحظة بالمشاركة والإخباريون والتسجيل الصوتي والتصوير الفوتوغرافي.

وتكتسب الدراسة أهميتها من اعتمادها على المعايشة المباشرة للمجتمع محل البحث، إذ أقامت الباحثة بين أبناء قريتي الفرستق وكتامة لمدة عامين، لجمع المادة البحثية والتراثية من مصادرها، والاستماع إلى الحرفيين ورصد تفاصيل حياتهم اليومية وطبيعة المهن التي يمارسونها، مع الاستعانة بالمراجع العلمية والدراسات السابقة، وتحليل البيانات بالأسلوب الكيفي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسات الأنثروبولوجية.

وتشير الدراسة إلى الأهمية الاقتصادية للحرف التقليدية والمشروعات الحرفية الصغيرة، باعتبارها أحد القطاعات القادرة على توفير فرص العمل، والاستفادة من الموارد المحلية، ودعم الإنتاج والابتكار، والمساهمة في الحد من البطالة، فضلًا عن امتلاكها فرصًا واعدة لفتح أسواق تصديرية أمام المنتجات المصرية.

وفي هذا السياق، يتناول الكتاب معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية بوصفه أحد النماذج الداعمة لإحياء الصناعات التقليدية، وإتاحة الفرصة أمام الحرفيين لعرض منتجاتهم والتواصل مع الأسواق المحلية والخارجية، وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلم هذه الحرف والحفاظ عليها.

وتؤكد الباحثة أن أهمية الدراسة تنبع أيضًا من ندرة الكتابات الأنثروبولوجية والفولكلورية التي تناولت حرفتي الفخار والأثاث في محافظة الغربية على وجه الخصوص، مقارنة بالدراسات التي تناولتهما من زوايا فنية وتاريخية وتطبيقية، وهو ما يجعل الكتاب إضافة إلى المكتبة الأنثروبولوجية العربية، ومحاولة لفهم العلاقة بين التراث والحداثة داخل المجتمعات الريفية المصرية.

ويطرح «سحر الحرف الشعبية في الريف المصري» قضية الحفاظ على التراث الحرفي في مواجهة التغيرات المتسارعة، مؤكدًا أن صون هذه الصناعات لا يقتصر على حماية أشكال إنتاج تقليدية، وإنما يمتد إلى الحفاظ على ذاكرة المجتمعات المحلية وهويتها الثقافية، مع العمل على تطوير الحرفيين وأدواتهم بما يضمن استمرار هذه المهن وقدرتها على مواكبة متطلبات العصر.

