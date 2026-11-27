يواصل مطار الغردقة الدولي استقبال الرحلات السياحية القادمة من مختلف دول العالم، حيث يستقبل اليوم الجمعة 100 رحلة طيران دولية، تنقل آلاف الزائرين من جنسيات متعددة، في مؤشر على استمرار النشاط السياحي بالمدينة مع اقتراب موسم احتفالات نهاية العام.

الحجوزات الأوروبية تدعم الإشغال الفندقي

وتأتي الرحلات الوافدة بالتزامن مع زيادة الطلب على الغردقة من الأسواق الأوروبية، وسط ارتفاع معدلات الإشغال داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، التي تشهد حركة متزايدة في الحجوزات استعدادًا لاستقبال السائحين خلال الموسم الشتوي.

وتعزز الأجواء المعتدلة خلال فصل الشتاء، إلى جانب الشواطئ والمقومات السياحية المتنوعة، مكانة الغردقة باعتبارها إحدى الوجهات التي يقصدها السائحون لقضاء عطلات الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

استعدادات لاستقبال موسم الأعياد

وفي الوقت نفسه، تواصل المنشآت الفندقية والسياحية استعداداتها لاستقبال الزائرين خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب استمرار تدفق الرحلات الدولية وزيادة أعداد السائحين الراغبين في قضاء إجازاتهم بنهاية العام داخل المقاصد السياحية المصرية.