تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال إنشاء سوق الجملة الجديد، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على التجهيزات النهائية للمشروع، المقرر افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

ويقام السوق بمنطقة امتداد النجدة على مساحة وتصميم يضمان مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والخدمية، حيث يضم ٨٢ محلًا بمساحة ١٦٠ مترًا للمحل الواحد، موزعة على دورين، إلى جانب ٨ محلات بمساحة ٢٠٠ متر للمحل، و١٠ محلات بمساحة ٣٠٠ متر، بما يوفر مساحات متنوعة لتلبية احتياجات التجار وتنظيم حركة تداول السلع.

كما يشمل المشروع ١٠ باكيات مخصصة لبيع الفاكهة الموسمية، و٤ ثلاجات لحفظ المنتجات، تبلغ مساحة الواحدة منها ٢٠٠ متر، فضلًا عن كافتيريا، ومقر للإدارة والأمن، ومسجد مقام على مساحة ٢٠٠ متر.

وتابع الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة أعمال الرصف الجارية بالموقع، واطلع على مكونات المشروع ومراحل تجهيزه، مؤكدًا بإنجاز الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة، لضمان جاهزية السوق لاستقبال التجار والمترددين عليه مع افتتاحه خلال احتفالات العيد القومي.

وتتولى مديرية الإسكان بالمحافظة أعمال تصميم المشروع والإشراف عليه، حيث يهدف المشروع توفير أماكن منظمة ومجهزة لتداول وتجارة السلع، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين.

ووجّه محافظ البحر الأحمر بضرورة تخصيص أماكن مناسبة لانتظار سيارات نقل البضائع والمترددين على السوق، بما يضمن تنظيم حركة الدخول والخروج، ومنع التكدسات، وتيسير حركة تداول ونقل السلع داخل السوق، وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة المحيطة.

رافق محافظ البحر الأحمر ، خلال الجولة السيدة ماجدة حنا، نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء احمد جبر رئيس مدينة الغردقة والمهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية الإسكان، والسيد هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.