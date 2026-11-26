تعيش أسرة المواطن محمد محمد إبراهيم محمد حالة من القلق، بعد انقطاع التواصل معه منذ اندلاع حريق الوراق، حيث كان عائدًا من عمله وقت وقوع الحادث، ولم تتمكن أسرته من الوصول إليه حتى الآن.

وأطلقت الأسرة استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بالمساعدة في العثور عليه والتأكد من سلامته، خاصة مع استمرار إغلاق هاتفه المحمول وعدم قدرتهم على معرفة مكانه أو الوصول إليه.

ونشرت الأسرة صورة للمفقود، موضحة أنه كان يرتدي جاكيتًا كحليًا وبنطلونًا رماديًا، وناشدت كل من شاهده أو لديه أي معلومات عنه المساعدة في الوصول إليه، أو التواصل معها للاطمئنان على مصيره، في ظل حالة من الخوف والترقب التي تعيشها أسرته عقب الحادث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تداعيات حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أثار حالة واسعة من الحزن والقلق، وسط مناشدات أسر المفقودين للمساعدة في التعرف على ذويهم والوصول إليهم.



