ترأست الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر ، والتي تضم ( المجلس القومي للمرأة ، الأوقاف ، الكنيسة، التضامن الاجتماعي، جامعة الغردقة ، الصحة ،التربية والتعليم ،الجمعيات الأهلية ، المجلس القومى للأمومة والطفولة ، وحده تكافؤ الفرص بالديوان العام ومنظمات المجتمع المدني ) .

وفي بداية الاجتماع، رحبت نائب المحافظ بأعضاء اللجنة، واستعرضت أهداف تشكيلها ودورها في تعزيز وتنسيق الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وقيام كل جهة بتنفيذ اختصاصاتها بما يضمن تحقيق أهداف اللجنة.

كما ناقش الاجتماع آليات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المشاركة، إلى جانب بحث إجراءات إحالة الحالات وتقديم خدمات الحماية والدعم اللازم للمرأة المعنفة، ووضع آليات تضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع الحالات.

وتناول الاجتماع كذلك استعراض خطة فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحث آليات تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة، مع الاتفاق على وضع آلية واضحة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في قياس نتائج الجهود المبذولة وتعزيز فاعلية التدخلات.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تعزيز منظومة حماية المرأة، وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم الجهود التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة تضمن للمرأة حقوقها وتصون كرامتها، ومناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضدها.