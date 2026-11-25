شاركت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أطفال الغردقة احتفالية أعياد الطفولة التي نظمها قصر ثقافة الغردقة، التابع لفرع ثقافة البحر الأحمر، وسط أجواء فنية وثقافية شهدت مشاركة الأطفال وأسرهم، واستعراض مواهبهم وإبداعاتهم في مجالات الفنون المختلفة.

معرض للفنون التشكيلية وافتتاح الفعاليات

وبدأت الاحتفالية بزيارة معرض للفنون التشكيلية، ضم مجموعة من الأعمال التي عكست مواهب الأطفال وقدراتهم الإبداعية، أعقب ذلك انطلاق الفقرات على مسرح قصر الثقافة بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وخلال الاحتفالية، رحب أحمد صابر، مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، بنائب المحافظ والحضور، مستعرضًا دور فرع الثقافة وقصر ثقافة الغردقة في تنظيم الفعاليات والأنشطة على مدار العام، وتقديم برامج متنوعة تستهدف الأطفال والشباب، وتتيح لهم فرص اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأكد أن الاحتفال بأعياد الطفولة يمثل فرصة لتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية قصور الثقافة في بناء الوعي وتنمية الحس الفني والإبداعي لدى النشء.

ماجدة حنا: الأنشطة الثقافية تسهم في بناء شخصية الطفل

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا أهمية الدور الذي يؤديه قصر ثقافة الغردقة في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، التي تسهم في نشر الوعي واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الأطفال.

وأشارت إلى أن الاحتفال بأعياد الطفولة يمثل مناسبة للاهتمام بالنشء وإتاحة الفرصة أمام الأطفال للتعبير عن مواهبهم وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يساعد على بناء شخصياتهم وتنمية وعيهم وإعداد جيل مثقف قادر على الإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

كما وجهت الشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفالية والعاملين بقصر ثقافة الغردقة وفرع ثقافة البحر الأحمر، تقديرًا لجهودهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية بالمحافظة.

عروض استعراضية وأغانٍ للأطفال

وشهدت الاحتفالية عروضًا استعراضية قدمتها فرقة قصر ثقافة الغردقة للفنون الاستعراضية، إلى جانب أغنيتين للأطفال بأداء عناصر من فرقة الموسيقى العربية، فضلًا عن استعراض خاص قدمه طلاب مدرسة صن رايز، وسط تفاعل من الحضور.

وتأتي الاحتفالية ضمن الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال، التي تستهدف اكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية، وإتاحة مساحات للتعبير والمشاركة في الحياة الثقافية.