قال الإعلامي خالد الغندور، إن لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تنتظر وصول خطاب رسمي من النيابة العامة يتضمن قرار حفظ التحقيقات في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، لجنة الاستئناف بمجرد تسلم خطاب النيابة العامة، ستبدأ في نظر القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين.

واختتم، اللجنة حريصة على استيفاء كافة الجوانب القانونية والرسمية قبل إصدار قرارها النهائي، والملف كان معلقاً لحين انتهاء جهات التحقيق المختصة من عملها.

تفاصيل قرار النيابة العامة في قضية زيزو والزمالك

وفي وقت سابق كشف الإعلامي أحمد جلال تفاصيل قرار النيابة العامة في قضية النزاع بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد سيد زيزو بشأن المستحقات المالية للجانبين لدى الطرف الآخر.

وقال أحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «الزمالك أقر في تحقيقات النيابة العامة أن أحمد زيزو يحق له الحصول على مليون و88 ألف جنيه مصري، ولكن في المقابل يجب عليه دفع مبلغ 10 ملايين جنيه مستحقات إعلانية».

وأضاف جلال أن النيابة استدعت الجهتين الإعلانيتين للوقوف على ملابسات الواقعة بين الزمالك وزيزو.

وأشار جلال إلى أن النيابة العامة انتهت إلى أن النزاع يُعد منازعة مدنية "تجاري" تخرج عن نطاق التأثيم الجنائي، مع استبعاد شبهة الاعتداء على المال العام وحفظ البلاغ جنائيًا، بينما أشار البيان إلى ثبوت امتناع اللاعب عن سداد النسبة المطالب بها للنادي وفق ما ورد في التحقيقات.

وتابع قائلًَا: «أحمد زيزو طلب من محاميه مطالبة الزمالك دفع مليون و88 ألف جنيه بجانب 82 مليون جنيه مستحقاته لدى الزمالك»، لافتًا إلى أن لجنة الاستئناف سوف تفحص مستندات الطرفين مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تصدر قرارها النهائي مطلع 2027.