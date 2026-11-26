قال إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، إن كل طفل في الولايات المتحدة سيحصل على سهمين من شركة سبيس إكس، التي يديرها وتعمل في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي، كهدية تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دولار.

ويأتي إعلان ماسك في وقت كشفت فيه شركة الذكاء الاصطناعي المنافسة أنثروبيك مؤخرًا عن نهج مختلف بصورة كبيرة لتقاسم بعض مكاسب طفرة الذكاء الاصطناعي، وسط تزايد التدقيق العام والسياسي في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأوضح ماسك في منشور عبر منصة إكس أن الأطفال سيحصلون على سهم من الشركة وسهم آخر منه شخصيًا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي منشور منفصل، قال إن أسهم سبيس إكس التي ستمنحها الشركة سيتم تحويلها الشهر المقبل، مضيفًا أن السهم الذي سيمنحه شخصيًا سيُنقل بعد انتهاء فترة حظر التصرف في أسهمه في يونيو من العام المقبل.

وكانت سبيس إكس قد أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنها ستمنح سهمًا جديدًا من أسهمها العادية من الفئة " أ " لكل حساب ترامب نشط حاليًا، على أن يطابق ماسك شخصيًا عدد الأسهم التي ستتبرع بها الشركة.

وحسابات ترامب هي برنامج يهدف إلى منح الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا حصة في سوق الأسهم والمساعدة في بناء ثرواتهم منذ سن مبكرة.

وذكر البيت الأبيض في أكتوبر أن ما يقرب من 70 مليون حساب قد فُتح بالفعل. وأغلقت أسهم سبيس إكس الأربعاء عند 127.44 دولار للسهم، ما يرفع القيمة الإجمالية لتعهد ماسك إلى نحو 18 مليار دولار.

ولم ترد سبيس إكس على الفور على طلب للتعليق بشأن ما إذا كانت تبرعات ماسك بأسهم الشركة ستكون مرتبطة بحسابات ترامب.

وقال كريستوفر برانكين، مستشار الأسواق العالمية لدى شركة الوساطة ميتريد جروب، إن هذه الخطوة “تبني قاعدة ضخمة من المساهمين الأفراد على المدى الطويل”، مضيفًا أنها “تخلق مشاركة فورية في السوق وتؤسس قاعدة ضخمة من العملاء الذين يتمتعون بالمعرفة المالية لمنصات التداول مع وصول هذا الجيل إلى سن الرشد”.

ويبلغ صافي ثروة ماسك نحو 824 مليار دولار، وكان قد أعلن الشهر الماضي أنه سيمنح سهمًا واحدًا من سبيس إكس لكل طفل في أمريكا وكان يمتلك نحو 6.42 مليار سهم في الشركة حتى يونيو الماضي.

وقال ماسك حينها في منشور على منصة إكس: “في العام المقبل، سأمنح سهمًا واحدًا من سبيس إكس لكل طفل في أمريكا. وسيكون هذا أول الكثير من الأسهم”، مضيفًا أن منح الأسهم، باعتبارها حصصًا في اقتصاد المستقبل، مباشرة إلى الناس هو السبيل الأمثل.

وتتم معظم جهود ماسك الخيرية من خلال مؤسسة ماسك، التي تشير تقارير إلى أنها تمتلك أصولًا تزيد قيمتها على 14 مليار دولار.

وفي أكتوبر، تعهدت جوين شوتويل، رئيسة سبيس إكس، وزوجها بمنح سهم من أسهم سبيس إكس لكل واحد من أكثر من مليوني طفل ضمن مبادرة حسابات ترامب.

وفي المقابل، أعلنت أنثروبيك، التي طرحت أسهمها للتداول مؤخرًا، الشهر الماضي تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد مخصص لتحقيق “الصالح العام”.

وقالت الشركة إن قيمة المبادرة تبلغ نحو 54 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، وإنها ستمنحها قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على توسيع نطاق التبرعات التي تعود بالنفع على البشرية.

كما أطلق مسؤولون تنفيذيون آخرون مبادرات خيرية ضخمة طويلة الأجل. ويُعد وارن بافيت، الرئيس الفخري لشركة بيركشاير هاثاواي وأحد أبرز الشخصيات في مجال العمل الخيري، من أكثر المتبرعين ثراءً، وتشير التقارير إلى أنه قدم نحو 60 مليار دولار حتى الآن، فيما يُتوقع تخصيص معظم ما تبقى من ثروته البالغة نحو 150 مليار دولار للأعمال الخيرية.

كما وزعت مؤسسة بيل وميليندا جيتس أكثر من 100 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2000، وكان جزء من هذه الأموال ممولًا من تبرعات قدمها بافيت.