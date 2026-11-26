تحدث عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن تراجع مستوى عدد من لاعبي الفريق الأحمر، مطالبًا بمعالجة بعض الأمور الفنية قبل اتخاذ قرارات بشأن رحيل اللاعبين، كما علّق على دور ياسين منصور في إدارة النادي الأهلي.

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن هناك أسماءً يجب أن تكون موجودة في تشكيل الأهلي خلال المباراة المقبلة، ولكن بعد معالجة بعض الأمور المتعلقة بأدائها.

وأضاف: "لو أنا مدرب الأهلي في الماتش الجاي، فيه أسماء لازم تكون معايا في التشكيل، وده بعد معالجة ليهم، زي مصطفى شوبير وأشرف داري ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف بن شرقي وسفيان بنجديدة".

وتابع: "أنا مقتنع بقدرات سفيان بنجديدة، لكنه بيتحرك في خطوط غلط، ونفس الكلام بالنسبة لأحمد سيد زيزو، اللي بيتحرك في مساحات مش مطلوبة منه وفي أماكن مش بتاعته".

وأوضح: "سفيان بنجديدة لاعب جيد، لكنه محتاج توظيف، وأعتقد إن البيان اللي خرج من الأهلي بشأن رحيل اللاعبين المقصرين شامل 4 أو 5 لاعبين".

وأشار عبد الشافي إلى أن الموسم الحالي يجب التعامل معه على مرحلتين، الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، والثانية مع نهاية الموسم، قائلًا: "هيبان مستوى اللاعبين، وأنا لو مسئول لن أعرض بنجديدة للرحيل في الفترة الحالية، وأي لاعب لم يحصل على فرصة لن أرشح رحيله".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن أشرف بن شرقي وطلبات اللاعب المالية، مؤكدًا أهميته الكبيرة للفريق الأحمر، قائلًا: "بن شرقي لاعب مهم جدًا، وهو أفضل لاعب في الفريق والأكثر عطاءً".

وكشف عبدالشافي عن ترتيب الأكثر عطاءً بين أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور من وجهة نظره، قائلًا: "أرى أن الأكثر عطاءً بينهم بالترتيب: زيزو وبن شرقي وإمام".

وعلق عبد العزيز عبد الشافي على دور ياسين منصور داخل الأهلي، مؤكدًا أن نجاحه في مجال الأعمال لا يعني ضرورة وضعه في تقييم فني يتعلق بكرة القدم.

وقال: "الأستاذ ياسين منصور رجل أعمال ناجح، بس إزاي أحطه في رأي فني؟ هذا لا يجوز، ده ليه مكانة معينة في المجتمع وواجبي إني أحافظ له عليها، مش أحطه في محك الناس تتكلم عليه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أرى أن هذا القرار غير صحيح، لازم يكون فيه رؤية تحافظ على كيان الإنسان اللي بيشتغل".