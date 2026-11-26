شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الأربعاء، اللقاء السنوي لدار الكتاب المقدس، والذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت شعار "كلمة الله من جيل إلى جيل".

كان قداسة البابا التقى، في المقر البابوي بالقاهرة قبل بدء اللقاء، إدارة دار الكتاب المقدس، برئاسة المهندس أمير إلهامي، المدير العام للدار، وتعرف منهم على الخطط المستقبلية لأنشطة الدار، مثنيًا على الدور الهام الذي تقوم به دار الكتاب المقدس لنشر كلمة الله.

وتوجه قداسة البابا عقب اللقاء إلى مسرح الأنبا رويس، وتفقد مجموعة من منتجات دار الكتاب المقدس، ثم دخل إلى المسرح يتقدمه خورس الكلية الإكليريكية وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك.

وصلى قداسته صلاة قصيرة ثم بدأت فقرات اللقاء، والتي تضمنت بعض الأفلام القصيرة للتعريف بأنشطة دار الكتاب المقدس، وكلمة للمهندس أمير إلهامي، ثم أجرت الإعلامية دينا عبد الكريم حوارًا مع قداسة البابا عبر في بدايته عن تقديره للأنشطة التي يقدمها دار الكتاب، ثم أجاب عن السؤال الأول الذي تناول علاقة قداسته بالكتاب المقدس في فترة الطفولة، قائلًا: "في يوم مولدي أهدى جدي إلى والدي كتاب مقدس وكتب له عبارة "ابني صبحي احمله يَحْمِلَك ويُجًمِّلَك!!" وكنت في طفولتي أرى هذا الكتاب المقدس لا يفارق يد والدي.

الخطوة الثانية أنني رأيت والدي يقرأ فى كتاب مقدس بحجم كبير وقد أبهرني حجمه، وفي المرحلة الابتدائية اهداني أحد أقاربي كتاب مقدس لا يزال معي حتى الآن احمله في كل مكان".

وعن سؤال حول أهمية الوعي بضرورة وجود كتاب مقدس في كل بيت، قال قداسة البابا: “أغلى هدية هي كلمة ربنا ونحن في هذا الزمن محظوظون بوجود دار الكتاب المقدس بما يقدمه من تنوع في الإنتاج، فما أجمل أن تكون الهدية هي كتاب مقدس خاصة للأطفال في كل المناسبات، فالكتاب المقدس هدية قَيِّمة للغاية خاصةً مع تنوع الإصدارات المتاحة منه بكل أشكالها”.

وعن التنوع الكبير في طرق توصيل كلمة الله، وكيف سيساعد ذلك الأجيال القادمة؟ قال قداسته: "كان من هواياتي أثناء الدراسة في الجامعة متابعة منتجات دار الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس له دور روحي في خلاص الإنسان وأيضًا له دور في كل المناسبات وله أشكال وصور متعددة في تأثيره." وروى ذكرى لها وقع خاص في نفسه، قائلًا: "عندما كنت في المرحلة الإعدادية وعدني والدي بأنه سيهديني كاميرا فوتوغرافية إذا حصلت على أكثر من 75% في الشهادة الإعدادية، وكتب هذا الوعد على إحدى أوراق الكتاب المقدس ووقع بإمضائه عليه، ومجرد كتابة هذا الوعد داخل الكتاب المقدس كان مصدر تشجيع كبير لي للاجتهاد والدراسة".

وأجاب قداسة البابا عن سؤال حول الوعود الكتابية التي كانت تجذب انتباه قداسته؟ وماذا تحقق منها؟ فقال: "أكثر الوعود التي كان لها أثر في توجيهي لطريق الرهبنة ما جاء في إنجيل مرقس الإصحاح العاشر، "الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ:لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتًا أَوْ إِخْوَةً أَوْ أَخَوَاتٍ أَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا أَوْ حُقُولاً، لأَجْلِي وَلأَجْلِ الإِنْجِيلِ، إِلاَّ وَيَأْخُذُ مِئَةَ ضِعْفٍ الآنَ فِي هذَا الزَّمَانِ، بُيُوتًا وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ وَأُمَّهَاتٍ وَأَوْلاَدًا وَحُقُولاً، مَعَ اضْطِهَادَاتٍ، وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ." (مر ١٠: ٢٩ - ٣٠) وقد حفظت هذا الوعد ودرسته واعتبرته جزءًا من صلاتي، لقد اعتبرته وعدًا خاصًا بي قرأته وفهمته وصليت لأجله و تأثرت به.

كما أجاب عن سؤال: "ماذا عن الوعود الأخرى التي تحققت؟" قائلًا: "هناك وعود كثيرة مثل "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا."(١كو١٣: ٨)، هذا الوعد كتبته وحفظته وقرأت شروحات الآباء عنه قرأته بأكثر من لغة لكى أدخل لأعماق هذه الكلمات الثلاثة.

وهناك وعد آخر عشته في أوقات الضيق وهو"سَلَّمْنَا، فَصِرْنَا نُحْمَلُ."(أع٢٧: ١٥) كان هذا الوعد سندًا كبيرًا لنا في أوقات الضيقات وقد رأينا الله يحل الكثير من الأزمات والضيقات بطرق لا تخطر على بالنا."

وعن سؤال دار حول تعامل قداسة البابا مع كلمة الله تحضير العظات والتعليم بشكل عام، قال: "من المهم قراءة الإنجيل من الكتاب الورقي والتخطيط فيه وتسجيل الملاحظات، وجيد أن نقرأ الكتاب المقدس قراءة الاكتشاف فكلمة الله جديدة في كل يوم.

وقال قداسته: "لا يوجد أجمل من القراءة اليومية ومن المهم زرع هذه العادة فينا، ولا يوجد ما يغني عن القراءة الشخصيه للكتاب المقدس فتنطبع صورة صفحات الإنجيل ومكان الآيات في ذهن القارئ وتتكون علاقة شخصية بينه وبين إنجيله ويكون الإنجيل رفيقه في كل مكان، فالقراءة الدائمة تجعل الإنسان يكتشف كنوز الإنجيل أكثر وأكثر."

جاء ذلك ردًا على السؤال كيف تتسلم الأجيال الجديدة علاقة شخصية مع الكتاب المقدس؟

أما عن السؤال: ما النصيحة التي تقدمها قداستك للشباب لجعل الكتاب المقدس أكثر سهولة فى الفهم؟ قال: "هناك بعض الأسفار الطويلة والتي قد تكون فيها صعوبة وأوصي دائمًا أن نقرأ أسفار العهد القديم في أيام الأصوام فأجواء الصوم تساعد الإنسان روحيًا على الفهم، ويمكننا أن نقرأ العهد الجديد في الأيام التي ليس فيها أصوام. لقد بدأنا اليوم صوم الميلاد فمن المناسب ان نقرأ سفر من أسفار موسى الخمسة وبعد نهاية الصوم نقرأ أحد الأناجيل وهذا التنوع يحفظ حيوية القراءة، ومع القراءة نطلب شفاعة كاتب السفر فنعيش داخل كلمة الله. وأيضًا تساعدنا جدًا بعض التفاسير المتاحة لشرح نصوص الكتاب المقدس، ولكن المهم هو القراءو اليومية. ودار الكتاب المقدس تقدم لنا اليوم نسخة إلكترونية من الكتاب المقدس، فمواكبة العصر مهمة جدًا وفكرته رائعة، وتجعل القراءة في الكتاب مقدس رحلة نغوص فيها في كلمة الله، وهذا أمر رائع أقدم كل الشكر والتقدير لدار الكتاب المقدس وكل من تعب في إصدار هذه النسخة."

وسألت المحاورة قداسة البابا: "كيف تتكامل قراءة الكتاب المقدس مع الصوم والصلاة؟" فأجاب: "الكتاب المقدس هو معلم الصلاة، وسفر المزامير يعلمنا الصلاة فهو يجمع كل المشاعر الإنسانية وهو درس في الصلاة، وحفظ المزامير هو حفظ لروح الصلاة." وأشار قداسة البابا إلى مقولة المتنيح البابا شنودة الثالث "احفظ المزامير تحفظك المزامير".

وقدم قداسته كلمة منفعة للحضور قائلًا: "كان بولس الرسول يهتم بتقسيم موضوعاته لنقاط محددة وتقديم وصايا محددة تجمع ما تحدث عنه في الرسالة، وكلمة الله تضع لنا البرنامج الروحي لحياتنا وتؤسس للحياه المسيحية بصورة رائعة. الإنسان في ارتباطه الشخصي بكلمة الله يجد رسائل شخصية عديدة من كلمة الله له وما أجمل أن نشبع بكلمة الله ونشتاق لها، وأغلى هدية يقدمها الأب لأولاده هي أن يقرأ معهم الإنجيل وهذا يقدس جو البيت المسيحي فيعيش فى سلام."

واختتم قائلا: "أكرر شكري وتقديري وامتناني لكل ما تقوم به دار الكتاب المقدس وأقدر كل الذين يشتركون في العمل في دار الكتاب المقدس وخدمة كلمه الله، وأفرح كثيرًا بكل إصدار جديد، الله يبارك تعبكم وجهدكم ويفرحكم بثمار الخدمة."

وعقب الحوار كرم قداسة البابا الدكتور عادل نصحي أشهر من سجل الكتاب المقدس كاملًا بصوته، وكرم كذلك المشاركين في برامج دار الكتاب لنشر كلمة الله والتشجيع على قراءتها ودراستها بانتظام، وهي برامج "فكرة في لعبة" و "اقرأ كتابك" و "كتاب مفتوح في كل بيت".