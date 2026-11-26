أعلن الفنان محمد ثروت وفاة شقيقه سعيد ثروت، في خبر أثار حالة من الحزن بين متابعيه، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساته في مصابه الأليم.

محمد ثروت

ونعى محمد ثروت شقيقه الراحل، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم، حيث كتب: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، مضيفًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله أخي العزيز سعيد ثروت».

وأضاف الفنان محمد ثروت في نعيه لشقيقه: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافِه واعفُ عنه، وأكرم نُزُله، ووسّع مُدخله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

تعازي نجوم الفن والجمهور للفنان محمد ثروت

وعقب إعلان خبر الوفاة، انهالت رسائل التعازي والمواساة على الفنان محمد ثروت من نجوم الفن والجمهور، الذين حرصوا على الدعاء لشقيقه الراحل بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة شقيق محمد ثروت

ولم يكشف الفنان محمد ثروت حتى الآن عن موعد ومكان تشييع جثمان شقيقه سعيد ثروت، أو تفاصيل مراسم العزاء.