تتجه وزارة الصناعة لإطلاق برنامج «قيمة» وهو شهادة قياس الإسهام الصناعي الاقتصادي، كبطاقة تعريف صناعية واقتصادية متكاملة تقيس حجم الإسهام الفعلي للمنشآت في الاقتصاد المصري، وبناءً عليها يُحدد مستوى الحوافز والمزايا المستحقة لها بما يتماشى مع أولويات الدولة وتوجهاتها التنموية.

واستعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 23 نوفمبر 2026، فلسفة البرنامج وأهدافه، موضحًا أنه يُحدث نقلة نوعية بالانتقال من معيار نسبة المكون المحلي التقليدية إلى التقييم الشامل لأداء المنشأة وإسهامها الاقتصادي.

ما المنشآت التي يشملها برنامج «قيمة»؟

يشمل البرنامج مسارات مخصصة لتقييم المنشآت الصناعية، إلى جانب الشركات التجارية وشركات التوريدات والمقاولات.

ما معايير تقييم المنشآت؟

تستند منهجية التقييم إلى 4 معايير موضوعية أساسية، هي:

1- حجم القيمة المضافة الصناعية.

2- نقل وتوطين التكنولوجيا والبحث والتطوير.

3- الاعتماد على المشتريات والمدخلات الصناعية المحلية.

4- كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

كما تمنح المنظومة نقاطًا إضافية تعزز من درجة تقييم المنشأة حال مساهمتها في:

1- تأهيل الموردين المحليين.

2- دعم منظومة التعليم والتدريب الفني.

وأكد وزير الصناعة أن ربط الحوافز بدرجة التقييم يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعظيم العائد الاقتصادي للحوافز التي تقدمها الدولة.

كيف تتم مراجعة بيانات المنشآت؟

تخضع إجراءات منح الشهادة لنظام حوكمة ورقابة مزدوج؛ يجمع بين التدقيق المالي عبر محاسبين قانونيين معتمدين من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، والتحقق الفني والميداني من خلال وحدة متخصصة بمركز تحديث الصناعة، وتُدار المنظومة بالكامل عبر منصة إلكترونية متكاملة لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.

ما مدة صلاحية الشهادة؟

تمتد صلاحية شهادة «قيمة» لعامين، على أن يخضع التقييم المالي ودرجة المنشأة للتحديث السنوي.

متى يبدأ التطبيق التجريبي؟

تستعد الوزارة لتنفيذ مرحلة تجريبية للبرنامج تمتد لشهرين على عينة مختارة من الشركات تمثل مختلف القطاعات والأحجام الصناعية، تمهيدًا لاعتماد المنهجية النهائية وبدء التطبيق التدريجي للمنظومة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بفكرة الشهادة، موجهًا بعرض البرنامج على مجلس الوزراء والبدء في إعداد أي تعديلات تشريعية لازمة لتفعيله على أرض الواقع.