مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي تدشين «الجمعية الاقتصادية المصرية»، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، ككيان أهلي متخصص يستهدف العمل في مجالات التنمية الاقتصادية، والبحث العلمي، والتدريب، مع تركيز خاص على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فما أبرز الخدمات التي تقدمها؟

وفقاً لبيان وزارة التضامن الاجتماعي، في 23 نوفمبر 2026، ترتكز خطة عمل الجمعية في مجال التنمية الاقتصادية على عدة محاور، أبرزها:

1- تمكين رواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

2- تقديم الدعم الفني والتمويلي (القروض) للمشروعات الجديدة والقائمة.

3- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الإدارة، والاقتصاد، وريادة الأعمال.

4- إنشاء مراكز تدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

ما مجالات التدريب والتعليم التي تغطيها الجمعية؟

لا يقتصر الدور التدريبي للجمعية على رواد الأعمال فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع التعليمي من خلال:

1- تنظيم الندوات، وورش العمل، والمسابقات العلمية، وتقديم المنح التعليمية.

2- نشر الوعي الاقتصادي بين طلاب المدارس الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية.

3- إقامة مراكز لتعليم الحرف اليدوية، والصناعية، والفنية، والتراثية.

4- المساهمة في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية.

هل تقتصر أنشطة الجمعية على دعم المشروعات؟

تمتد أنشطة الجمعية لتشمل البحث العلمي، عبر إعداد الدراسات التطبيقية في مجالات النمو الاقتصادي، وإنشاء وحدات بحثية، وإصدار الدوريات وأوراق العمل المتخصصة، إضافة إلى التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث محلياً ودولياً.

كما تشمل أنشطة الجمعية تقديم الخدمات الثقافية، والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، والمشاركة في أنشطة حماية البيئة والتنمية المستدامة؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة ورفع القدرة التنافسية للمشروعات المصرية في السوق، على أن تُعلن الجمعية تباعاً عن آليات وشروط الاستفادة من برامجها ومبادراتها.