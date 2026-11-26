نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





أحمد موسى ينهار على الهواء: يا رب صبّر أهالي ضحايا حريق الدائري الوراق وألطف بهم

عبّر الإعلامي أحمد موسى عن حزنه الشديد إزاء ضحايا حادث الحريق الضخم الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، متأثرًا خلال حديثه عن الحادث، وموجهًا دعاءً لأسر المتوفين بأن يمنحهم الله الصبر والسلوان في مصابهم.

رئيس الوزراء: خطوات ملموسة لخفض الدين العام.. والقطاع الخاص محور النهوض بالاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق مستهدفات واضحة لخفض الدين العام، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ظهور أخبار إيجابية تدريجيًا بشأن خفض الدين خلال الفترة المقبلة، نتيجة هذه الإجراءات.



حروق تصل إلى 70%.. وزير الصحة يكشف تفاصيل جديدة عن حريق الوراق: 30 وفاة و16 مصابًا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن حادث انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية وقع بعد الساعة السادسة مساءً، في دائري الوراق، وأسفر عن اندلاع حريق وامتداد النيران سريعًا إلى عدد من السيارات، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

متحدث الوزراء: الحماية المدنية سيطرت على حريق حادث الطريق الدائري وفتح الطريق أمام حركة المرور

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنّ الحكومة تحركت بشكل فوري للتعامل مع تداعيات حادث الطريق الدائري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تحرك الوزارات والجهات المعنية والتواجد ميدانياً منذ وقوع الحادث.

هل تسبب كابل كهربائي في حادث الوراق؟.. وزارة الكهرباء تكشف حقيقة الرواية المتداولة

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إنّ الوزارة تقدمت بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً أنّ ما تردد بشأن احتمال تسبب عطل كهربائي في وقوع الحادث لا يتفق مع التوضيحات والبيانات الفنية الصادرة عن الوزارة.

نقيب الصحفيين يُحذّر من نشر صور ضحايا ومصابي حادث دائري الوراق دون إذن ويدعو للالتزام بأخلاقيات المهنة|فيديو

دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسائل الإعلام والصحفيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطية حادث دائري الوراق، مشددًا على حظر تصوير أو نشر صور المصابين والضحايا دون الحصول على إذن، وضرورة تجنب نشر المحتوى القاسي أو الصور الدامية التي تنتهك خصوصية الضحايا وذويهم.

محافظ الجيزة: حادث الوراق وقع أعلى الدائري بنطاق حي الوراق أسفل محور روض الفرج.. وتنسيق لنقل المصابين بين المستشفيات

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إنّ المحافظة قدمت خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث الطريق الدائري، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين الذين يتلقون العلاج حالياً بالمستشفيات.

التضامن: نقل مصابي حادث الطريق الدائري لعدة مستشفيات وتقديم الخدمات الطبية اللازمة

قال أيمن عبد الموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ عدد الوفيات جراء الحادث ارتفع إلى 30 حالة، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة المصرية حتى الآن.

مي عبد الحميد: دول عديدة تدرس التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستهدف توسيع نطاق مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية.

المتحدث باسم اللجنة المصرية: غزة تحتاج إلى تدخلات عاجلة لإنقاذ الأطفال والكبار

قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية للإغاثة في قطاع غزة، إنّ الأمراض تنتشر بصورة كبيرة في القطاع، مشيراً إلى ارتقاء 12 طفلاً جراء انتشار مرض السحايا، في ظل التداعيات الصحية للحرب والدمار الذي لحق بالمستشفيات.