قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية للإغاثة في قطاع غزة، إنّ الأمراض تنتشر بصورة كبيرة في القطاع، مشيراً إلى ارتقاء 12 طفلاً جراء انتشار مرض السحايا، في ظل التداعيات الصحية للحرب والدمار الذي لحق بالمستشفيات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتياجات الصحية في قطاع غزة أصبحت كبيرة للغاية، موضحاً أنّ المستشفيات مدمرة، وأنّ القطاع يواجه مشكلات صحية متعددة تتطلب تدخلاً عاجلاً.

وأوضح أنّ أبرز المشكلات الصحية تتمثل في أمراض السكري، ونقص أقلام الأنسولين وشرائط فحص السكر وأجهزة قياسه، خصوصاً المخصصة للأطفال، الذين يُعدون الفئة الأكثر معاناة من هذا النقص الحاد.

وأشار إلى تفشي أمراض الكلى، موضحاً أنّ مرضى الفشل الكلوي يحتاجون إلى جلسات غسيل، في حين لا تتوفر أجهزة غسيل الكلى إلا في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر، وهو ما يستدعي تدخلاً كبيراً لتلبية احتياجات المرضى.

ولفت إلى أنّ القطاع يشهد أيضاً احتياجات مرتبطة بعلاج الأورام السرطانية وأمراض القلب والضغط والأمراض التنفسية والجلدية، إلى جانب الأمراض المرتبطة بالمياه، التي يرجع سببها الرئيسي إلى تلوث المياه وضعف خدمات الصرف الصحي.

وأكد أنّ انتشار التهاب السحايا يشكل خطورة على الأطفال، وخاصة حديثي الولادة، كما يعاني القطاع من سوء التغذية وفقر الدم، اللذين ينتشران بصورة خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل.

الانتشار الكبير والمتسارع للأمراض

وشدد على أنّ قطاع غزة يحتاج اليوم إلى تدخلات عاجلة لإنقاذ الأطفال والكبار، في ظل الانتشار الكبير والمتسارع للأمراض وتفاقم الأوضاع الصحية في مختلف أنحاء القطاع.

