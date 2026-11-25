قال محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية للإغاثة في قطاع غزة، إنّ القطاع يعاني من دمار واسع ونفاد المستلزمات الطبية من المستشفيات، في ظل مناشدات متواصلة من وزارة الصحة والعائلات، خاصة الأسر التي لديها أطفال يحتاجون إلى الرعاية والعلاج.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اللجنة المصرية أعلنت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الموقف المصري الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين، توفير كميات من أقلام وحقن الأنسولين المخصصة للأطفال وجميع مرضى السكري في قطاع غزة، والتبرع بها لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، دعمًا للمنظومة الصحية وتعزيزًا لقدراتها على تلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى في مختلف محافظات القطاع.

وأوضح أنّ هذه الاستجابة تأتي لتلبية الاحتياجات الملحة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها قطاع غزة، مؤكداً أنّ توفير الدواء والعلاج للمرضى يمثل أولوية إنسانية لا تحتمل التأجيل، محذرًا من أنّ تأجيل هذه الأولوية قد يؤدي إلى وفاة أطفال، خاصة المصابين بمرض السكري، في ظل النقص الحاد والكبير في مستشفيات القطاع.

وأشار إلى أنّ اللجنة المصرية وضعت الأمراض المزمنة والخطيرة في صدارة اهتمامها ورعايتها، وتدخلت سريعًا ضمن جهودها الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً أنّ توفير الأنسولين والتبرع به لصالح وزارة الصحة الفلسطينية يأتي امتدادًا لجهود مصر المتواصلة في إسناد القطاع الصحي ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أنّ اللجنة المصرية ستعمل على تخفيف معاناة المرضى وتعزيز فرص حصولهم على العلاج اللازم، معتبراً أنّ تحرك مصر السريع في هذا الملف يمثل استجابة لإنقاذ الأطفال، خاصة المصابين بمرض السكري.

تقديراً للاستجابة السريعة والتدخل من أجل إنقاذ الأطفال

وقال إنّ العالم لو حذا حذو مصر وقيادتها، لما استمع إلى مناشدات الاستغاثة الصادرة عن الأطفال ووزارة الصحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تُسجل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، تقديراً للاستجابة السريعة والتدخل من أجل إنقاذ الأطفال.

