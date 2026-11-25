سجل منتخب مصر الهدف الثالث، أمام بنما عن طريق خالد مختار في الدقيقة 60 منزمن في المباراة المقامة حاليا بكأس العالم للناشئين، لتصبح النتيجة 3-1 للفراعنة.



جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: مالك عمرو.

وفي خط الدفاع: آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، محمد جمال.

وفي الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، أحمد صفوت.

وفي الهجوم: خالد مختار.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عبيد، عبدالعزيز محمود، عزت عبدالمعز، أمير حسن، سيف كريم ، زياد سعودي، أدهم حسيب، عبدالعزيز خالد، أمير أبوالعز، خالد أبوالركب.