سجل منتخب مصر الهدف الثالث، أمام بنما عن طريق خالد مختار في الدقيقة 60 منزمن في المباراة المقامة حاليا بكأس العالم للناشئين، لتصبح النتيجة 3-1 للفراعنة.
جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:
في حراسة المرمى: مالك عمرو.
وفي خط الدفاع: آدم يوسف، عادل علاء، محمد السيد، محمد جمال.
وفي الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، أحمد صفوت.
وفي الهجوم: خالد مختار.
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عبيد، عبدالعزيز محمود، عزت عبدالمعز، أمير حسن، سيف كريم ، زياد سعودي، أدهم حسيب، عبدالعزيز خالد، أمير أبوالعز، خالد أبوالركب.