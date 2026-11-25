قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه كان أمر تكليف، وليس مجرد أمر قدر، موضحًا أن القصة تحمل لنا درسًا في طاعة الله والتسليم لأمره، وأن الإنسان إذا صدق مع الله واستجاب لأوامره وفقه الله وأعانه.

خالد الجندي: الإنسان إذا صدق مع الله واستجاب لأوامره وفقه الله وأعانه

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام استجاب لأمر الله، وجاءت نهاية الابتلاء بقوله تعالى: «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ»، ثم ناداه الله: «يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا»، مؤكدًا أن الله يجزي المحسنين، كما قال سبحانه: «سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ».

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الدرس الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان من القصة هو أن يصدق مع الله، ويلتزم بأوامره وينتهي عما نهاه عنه، مؤكدًا أن أمر التكليف بالنسبة لسيدنا إبراهيم كان واجبًا عليه تنفيذه، أما بالنسبة لنا فهو موضع اعتبار وتعلم من طاعته وتسليمه لأمر الله.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن هناك فرقًا بين القدر والتكليف؛ فكل شيء خلقه الله بقدر، لكن التكليفات الإلهية لا يتوقف تنفيذها على معرفة الإنسان بنتائجها أو أسبابها، فإذا أمر الله بالصلاة وجب أن نصلي، وإذا نهى عن شرب الخمر وجب أن ننتهي، دون أن نجعل فهم العلة شرطًا للاستجابة.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن الإنسان قد يسأل عن الحكمة من بعض التكاليف، وقد يصل إلى إجابة في بعض الأحيان، وقد لا يصل إليها، لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول السؤال إلى مناقشة للأمر الإلهي بحثًا عن مبرر لعدم تنفيذه، لافتًا إلى أن العقل له حدود، وأن النفس البشرية تميل بطبيعتها إلى الراحة، وقد تستغل البحث عن الأسباب لتبرير اتباع الهوى.

وضرب الجندي مثالًا بتحريم الخمر، موضحًا أن المؤمن يستجيب لأمر الله بقوله: «سمعنا وأطعنا»، بينما قد يبحث آخر عن مبررات، فيقول إن الخمر تذهب العقل، ثم يحاول استثناء ما يظن أنه لا يذهب العقل، وهنا يتحول البحث عن العلة إلى وسيلة للالتفاف على التكليف واتباع الهوى.