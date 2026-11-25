قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن قصة سيدنا موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف تقدم درسًا مهمًا في فهم القضاء والقدر، موضحًا أن السورة نزلت إجابة عن ثلاثة أسئلة، تتعلق بالفتية الذين ذهبوا في الزمن الغابر، والرجل الذي طاف المشارق والمغارب، والروح، وأن المحور الأساسي الذي يجمع هذه الموضوعات هو الغيب والقضاء والقدر.

الشيخ خالد الجندي: الأقدار 3 أنواع.. وكل قدر كتبه الله هو خير ورحمة

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الخضر قال لسيدنا موسى عليه السلام: «فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا»، ثم شهدت الرحلة ثلاث وقائع؛ خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار في القرية التي رفض أهلها ضيافتهما.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن سيدنا موسى عليه السلام رأى في هذه الأفعال ما يخالف ظاهر الشريعة التي يعرفها، ولذلك اعترض على الخضر، لكن العلماء استخرجوا من القصة قاعدة مهمة في التعامل مع الأقدار، وهي أن منها أقدارًا يعرف الإنسان حكمتها، وأقدارًا يراها ولا يعرف حكمتها، وأقدارًا لا يراها ولا يعرف حكمتها، مؤكدًا أن التسليم لله في كل الأحوال يمنح الإنسان الطمأنينة.

وتوقف الجندي عند النوع الثاني، وهو الأقدار التي يراها الإنسان لكنه لا يدرك الحكمة منها، موضحًا أن الإنسان قد يتعلق بشيء ويراه خيرًا له بسبب ارتباطه به، بينما تكون هناك حكمة خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن الإنسان لا يستطيع الإحاطة بحكمة كل ما يحدث له.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن القاعدة التي ينبغي أن يأخذها الإنسان معه في مشوار حياته هي أن وراء كل قدر كتبه الله خيرًا ورحمة، وهو ما يمنح القلب شعورًا بالطمأنينة والرضا والتسليم لمراد الله سبحانه وتعالى، حتى عندما لا تظهر الحكمة من الابتلاء.

وضرب الجندي مثالًا بسيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي رزقه الله بالولد الذي طالما انتظره، حتى كبر وأصبح قرة عين له، وكان من الطبيعي أن يتعلق به ويأمل أن يكون سندًا وعونًا له، ثم جاءه الابتلاء العظيم حين أُمر بذبح ابنه، فاستجاب لأمر الله وسلم لقضائه وقدره.