التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر، بـ عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وإريتريا، مؤكداً دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مجدداً التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية. واتفق الجانبان على مواصلة البناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي عقدت في أكتوبر الماضي بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.